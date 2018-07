La mia Italia non è quella di Salvini e dei suoi sottoposti Di Maio e Conte

Napoli - De Laurentiis : "Ho chiesto Darmian. Coppa Italia - Lega incapace" : Aurelio De Laurentiis torna a fare il punto sul mercato. Il presidente del Napoli, nel consueto appuntamento con Radio Kiss Kiss , ha infatti svelato alcune delle strategie e dei nomi che il club ...

“mia figlia bloccata da giorni in aeroporto”/ Londra - il caso di 30 ragazzi italiani. Ryanair interviene : Volo Ryanair cancellato e un gruppo di ragazzi italiani resta bloccato all'aeroporto Stansted di Londra. Una madre racconta tutto a TgCom24, la situazione si sblocca(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:47:00 GMT)

Paola Barale "Umiliata dalla legge italiana" / "Fotografata a sedo nudo a casa mia ma il reato non esiste" : Paola Barale sbotta su Instagram, svelando di aver ricevuto una nuova umiliazione dalla legge. "Fotografata a seno nudo a casa mia a Ibiza ma il reato non esiste"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:00:00 GMT)

Bankitalia : e-coin invariato - economia eurozona in espansione : L'indicatore '-coin che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro e in tal caso mostra come l'economia della zona euro non ha risentito delle ...

Gli itinerari di GoEuro per visitare le città d’arte italiane e risparmiare : È noto che l’Italia ha un grande patrimonio artistico ed è impossibile negare che il nostro paese offra una varietà incredibile di stili architettonici e monumenti di ere differenti. Unica nota dolente è la consuetudine di scoprire prima paesi lontani e rimanere ignoranti sul proprio. Allora perché non sfruttare il periodo estivo per visitare le grandi città d’arte italiane? Tanto più se è possibile raggiungerle con il treno ad Alta ...

L'agente : «Darmian e Vrsaljko tornano in Italia» : NAPOLI - Darmian e Vrsaljko stanno per lasciare la Premier e la Liga per rientrare in Serie A. L'ha detto a Radio Crc il procuratore Silvio Pagliari : "Vrsaljko all'Inter e Darmian al Napoli? No, ho ...

Da Bruxelles 38 - 6 miliardi per dare la carica all’economia in Italia : La Banca europea per gli investimenti ha supportato l’economia italiana per 38,6 miliardi di euro di nuovi investimenti, nel triennio 2015-2018. Di questa somma poco più del 20%, e cioè 8,3 miliardi, è riferito al piano Juncker, che a dicembre è stato rinnovato fino alla fine del 2020. L’Italia è il paese che ha beneficiato di più dei finanziamenti...

Astronomia - eccezionale scoperta : il radar italiano MARSIS individua la presenza di acqua liquida e salata su Marte : acqua su Marte: liquida e salata. Sono queste le prime conclusioni delle indagini di studio del radar italiano MARSIS (da Mars Advanced radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) a bordo della sonda europea Mars Express, pubblicati sulla rivista scientifica Science: radar evidence of subglacial liquid water on Mars. Nella pubblicazione il team composto da ricercatori appartenenti a centri di ricerca ed università italiane (Agenzia Spaziale ...

Moussà Kouyaté - in fuga dalla Costa D'Avorio - diventa ballerino in Italia : "Non ho più sogni nel cassetto - vorrei solo rivedere mia mamma" : La fuga disperata dalla Costa D'Avorio, la schiavitù in Libia, e finalmente l'arrivo a Catania e il sogno del ballo come professione: questa è la storia di Moussà Kouyaté, ragazzo di 17 anni che oggi, rifugiato politico nel nostro paese dopo tante sofferenze, ha intrapreso la carriera di ballerino. Il ragazzo debutterà con l'Inferno di Dante alle gole di Alcantara, nei pressi di Taormina, sotto la guida dei ...

Italiani - popolo di giramondo : amiamo i lunghi viaggi : Per analizzare questo trend il motore di ricerca viaggi momondo.it ha interrogato Italiani ed europei per comprenderne desideri e abitudini quando si parla di lunghi viaggi. Risultato? Oltre due terzi ...

Economia : Bagnai - Lega - a 'La Notizia' - l'Italia ora è centrale in Europa. : Roma, 25 lug 09:39 - , Agenzia Nova, - "Mi pare che il nuovo atteggiamento del Governo italiano abbia iniziato a cogliere vantaggi e benefici di ordine politico perché comincia ad essere considerato ...

Bimba rom ferita - indagato italiano : 'Stavo provando la mia arma' : È un italiano di 50 anni l'uomo indagato per lesioni gravi per il ferimento della bambina rom di un anno colpita da un piombino in via Palmiro Togliatti a Roma. L'uomo ha ammesso di aver sparato ...

Un’economia italiana più aperta e internazionale? Ri-partiamo dai territori : "In Italia si sta bene, in Italia si sta male...si sta bene si sta male si sta come si sta" era il ritornello di una canzone dell'attore Paolo Rossi di diversi anni fa. Ma insomma quanto è attrattivo il nostro Paese dal punto di vista economico? Quanto si sta bene o si sta male?Dibattito riacceso in questi giorni alla luce dei primi provvedimenti del governo volti a rendere più "responsabile" l'utilizzo delle agevolazioni da parte ...

Aids : Milano la prima città italiana che punta porre fine all’epidemia entro il 2030 : porre fine all’epidemia di Aids entro il 2030. E’ l’impegno che devono prendere i sindaci delle città che aderiscono al ‘Fast Track Cities Project’, iniziativa internazionale nata nel 2015 per sensibilizzare i cittadini sulla lotta all’Hiv. Una sfida che ora raccoglie anche Milano, prima città d’Italia a entrare nel programma lanciato da un consorzio fra UnAids, Un-Habitat, città di Parigi e ...