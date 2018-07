La maledizione delle nazionali giovanili azzurre | solo finali perse

gqitalia

(Di martedì 31 luglio 2018) Dalle parti di via Allegri, sede della nostra Federcalcio, ormai pensano che per un vincere un titolo continentale giovanile serva l’aiuto di un fattucchiere: l’onorevole sconfitta della nazionale azzurra under 19 domenica scorsa in Finlandia, 4-3 ai supplementari contro il Portogallo nella finale degli Europei di categoria, èl’ennesima caduta di una nostra rappresentativa a un passo dal traguardo. D’altronde sono passati poco più di due mesi da un’altra bruciante sconfitta, in Inghilterra, nel campionato europeo under 17: nella finale del 20 maggio scorso a Rotherham gli azzurrini del ct Carmine Nunziata hanno dato filo da torcere all’Olanda portandola fino ai rigori prima di essere battuti per gli errori dal dischetto del laziale Armini e dell’interista Vergani. https://youtu.be/MQXeQkce5A0 Lo stesso dramma sportivo era stato vissuto dall’Italia Under 17 di cinque anni fa: i ...