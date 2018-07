La grazia non è un' ideologia

Maria grazia Cucinotta - 50 anni e il sesso : “Non farei mai cambio con una ragazza di 20 anni” : Maria Grazie Cucinotta compie 50 anni Lo scorso 27 luglio, Maria Grazia Cucinotta ha compiuto 50 anni e ha festeggiato con un party esclusivo sull’Appia Antica. L’attrice, icona de Il Postino, in...

Cristiano Malgioglio/ “Essere gay non è una disgrazia - vuol dire felicità!” - poi sul Grande Fratello svela… : Cristiano Malgioglio: "Essere gay non è una disgrazia, vuol dire felicità!”, poi sul Grande Fratello svela che ci sarà anche la prossima edizione, e sugli altri impegni dice...(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Demi Lovato ringrazia i fan : è sveglia e non si tratta di overdose : Demi Lovato ringrazia i fan che da tutto il mondo hanno seguito gli aggiornamenti notturni sulle sue condizioni di salute. Preoccupati per la cantante, tantissimi sono i messaggi da parte dei suoi sostenitori e da parte dei colleghi del mondo della musica e dello spettacolo. Questa mattina, i primi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Demi Lovato: si è svegliata e ha accanto i suoi genitori e tutta la sua famiglia. Demi Lovato ...

Novartis : non aumenta prezzi in Usa e Trump ringrazia via Twitter : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

LINO BANFI E LA MALATTIA DELLA MOGLIE LUCIA/ "Non può camminare… E’ una disgraziata!” : LINO BANFI parla DELLA MALATTIA DELLA MOGLIE LUCIA e confessa tutta la sua sofferenza nel vederla: "Proprio ora che volevo godermi la vita con lei", dice l'attore.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:32:00 GMT)

graziano Delrio : “Matteo Renzi? Non deve ricandidarsi alla segreteria del Pd” : Il capogruppo Pd Graziano Delrio è intervenuto ad Agorà su Rai Tre: "Secondo me Matteo Renzi deve continuare a fare quello che sta facendo: dare un contributo ma non influenzare, determinare, essere protagonista in prima persona. Si è dimesso, ha detto che adesso farà il senatore e io so che è sincero".Continua a leggere

Al Bano ringrazia la giornalista di Agorà Estate per non aver parlato di Romina Power : Svolta nel gossip su Al Bano e Romina Power? Forse per la prima volta il cantante di Cellino San Marco dichiara apertamente di essere contento che non gli vengano fatte domande sull’ex moglie e sul loro presunto matrimonio bis. Intervistato ad Agorà Estate su Rai Tre, Mr Carrisi ha fatto i complimenti alla giornalista per non aver fatto cenno a Romina: “Non mi hai chiesto nulla di Romina? Hai fatto benissimo”. Al Bano sembra ...

Per Cottarelli Italia deve ringraziare Monti e Fornero. A governo M5S-Lega : 'non illudetevi' : "Non conosco paese al mondo che non abbia ridotto il debito risparmiando ". A margine del suo intervento al Festival del Lavoro a Milano, il numero uno dell'Osservatorio dei conti pubblici, Carlo Cottarelli, lancia un ...

Demi Lovato : il suo ringraziamento dopo il concerto in Italia non potrebbe renderti più felice : "Gratzi" is the new grazie The post Demi Lovato: il suo ringraziamento dopo il concerto in Italia non potrebbe renderti più felice appeared first on News Mtv Italia.

Mondiali Russia 2018 - Messi ringrazia… il cielo : “Dio è con noi - sapevo che non avrebbe lasciato fuori” : Dopo la vittoria ottenuta contro la Nigeria, Messi ha espresso la sua soddisfazione per aver ottenuto la qualificazione agli ottavi L’Argentina si salva e vola agli ottavi di finale di Russia 2018. L’Albiceleste soffre ma alla fine batte 2-1 la Nigeria, salendo a 4 punti e conquistando il secondo posto nel Gruppo D alle spalle della Croazia, prima a quota 9 dopo il successo per 2-1 sull’Islanda. AFP PHOTO / OLGA ...

Gessica Notaro ringrazia i medici : "Percorso doloroso e stremante - a volte penso di non farcela..." : Gessica Notaro, una delle concorrenti dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, andata in onda su Rai 1, sta andando avanti con il proprio percorso di operazioni e terapie, dopo essere stata aggredita con l'acido dal suo ex fidanzato Jorge Edson Tavares, già condannato in primo grado.L'ex concorrente di Miss Italia e cantante riminese, già con la partecipazione al programma condotto da Milly Carlucci, ha dimostrato di avere coraggio ...

Macron sui migranti : "Lo sbarco avvenga nel porto più vicino". Ringrazia la Spagna e attacca l'Italia : "Non ha una crisi migratoria" : "Chiediamo di non gestire caso per caso, proporremo domani uno schema chiaro: che lo sbarco di migranti rispetti le regole e i principi umanitari di soccorso e che avvenga nel porto sicuro più vicino". Lo ha detto, a proposito della crisi dei migranti e della riunione informale di domani a Bruxelles, il presidente francese Emmanuel Macron, prendendo la parola al termine dell'incontro all'Eliseo con il premier spagnolo, Pedro ...

RED CANZIAN/ Ringrazia Patty Pravo : "Se Riccardo Fogli non si fosse innamorato di lei oggi non sarei qui" : Red CANZIAN, coach a Ora o mai più di Marco Armani, si è ritrovato al centro di una querelle con Marcella Bella a causa del voto riservato al suo cantante. Riuscirà l'ex dei Pooh...(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 00:10:00 GMT)

Uomini e Donne News : Luigi Mastroianni ritorna sui social - ringrazia tutti ma non cita Sara Affi Fella : Uomini e Donne: Luigi Mastroianni ritorna sui social e spiega quello che è successo, poi ringrazia tutti ma non cita Sara Luigi Mastroianni ritorna sui social e decide di farlo spiegando dettagliatamente ai suoi fan quello che è successo. Lui e Sara Affi Fella si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Ebbene questo, al momento, […] L'articolo Uomini e Donne News: Luigi Mastroianni ritorna sui social, ringrazia tutti ma non cita Sara Affi Fella ...