La figlia di Asia Argento imbratta bus Atac e si vanta sui social

(Di martedì 31 luglio 2018) Un pullmanto dell', le foto sulnetwork Instagram e tanto orgoglio per il gesto appena compiuto da parte di Anna Lou Castoldidie del cantante Morgan non più in buoni rapportiAnna Lou Castoldi ha sedici anni e come tutti gli adolescenti della sua età spesso fa degli errori. Questa volta però l'errore è bello grosso, soprattutto perché hato un pullman dell'e successivamente postato-con orgoglio-le foto su Instagram. Il post è stato rimosso poco dopo, ma ha comunque fatto il giro del web indignando la gran parte dei navigati. La ragazza punk è stata presa di mira dopo l'insano gesto, in particolare perché tale gesto è stato segnalato dal notissimo blog di denuncia romano "Roma fa schifo". Il sito mostra le immagini, tra cui un sedile con la scritta "to", tanto per rimarcare il gesto e amplificarlo ancora di più. Pennarelli ed ...