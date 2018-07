La disoccupazione torna a salire | 10 | 9 per cento a giugno | dice l' Istat

Istat - disoccupazione torna a salire a giugno : + 10 - 9%. Record di contratti a termine : A giugno il tasso di disoccupazione torna a salire, attestandosi al 10,9%, in aumento di 0,2 punti su base mensile. Lo rileva l' Istat , diffondendo i dati provvisori. L'Istituto fa notare come la ...

OCSE : in calo la disoccupazione di aprile. Torna ai valori di dicembre 2008 : Teleborsa, - disoccupazione in calo nell' Area OCSE , con il tasso che, nel mese di aprile, scende dello 0,1% attestandosi al 5,3%. Il livello di disoccupazione è così Tornato ai valori di dicembre ...

