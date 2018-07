La disoccupazione è tornata a salire a giugno I numeri dell' Istat

A giugno la disoccupazione è tornata a salire e gli occupati sono calati - mentre i dipendenti a termine non sono mai stati così tanti : Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, nel mese di giugno il tasso di disoccupazione (che misura la percentuale di persone che cercano un lavoro senza trovarlo) è cresciuta di due decimi di punto percentuale rispetto a maggio, arrivando così al The post A giugno la disoccupazione è tornata a salire e gli occupati sono calati, mentre i dipendenti a termine non sono mai stati così tanti appeared first on Il Post.