La copertina di Vogue su Beyoncé di settembre entrerà nella storia per un motivo preciso

Madonna su Vogue Italia in copertina per i suoi 60 anni - dalla vita in famiglia a Lisbona al nuovo album (foto) : Per la Regina del Pop si avvicina un compleanno storico e la copertina di Madonna su Vogue Italia per i suoi 60 anni lo ricorda al mondo: il 16 agosto Lady Ciccone spegnerà 60 candeline, ma non ha certo intenzione di pensare ad un ritiro dalle scene. Il numero di agosto di Vogue Italia le dedica una copertina e un ampio spazio all'interno del magazine per raccontare la sua nuova vita a Lisbona, con un'intervista incentrata sui suoi figli, ...

Vogue Arabia : perché una donna che guida in copertina è una vera conquista : Un vezzo da ricchi? No, al contrario: una presa di posizione super chic, elegante quanto basta per non sembrare troppo politica, sullo spinoso decreto reale del 2017 che consente alle donne di ...

Principessa saudita al volante in copertina su Vogue : è bufera : Dure polemiche in Arabia saudita per la copertina del famoso magazine di moda Vogue che mostra una Principessa in posa al volante di una decappottabile rossa. L'edizione araba del mensile ha voluto...