La carica degli 83mila ai test per le facoltà a numero chiuso

Quale Tecnologia ricarica più rapidamente la Batteria degli Smartphone : Tecnologie di ricarica della Batteria degli Smartphone OnePlus, Huawei, Qualcomm, Apple, Samsung e altri a confronto. Ecco chi vince tra potenza e tempi di ricarica Quale Tecnologia ricarica più rapidamente la Batteria degli Smartphone La Batteria è forse l’apparato hardware che sugli Smartphone negli ultimi anni sta soffrendo il passo tecnologico degli altri componenti. Infatti […]

Comunali - la carica degli agenti candidati a ripetizione : sempre in aspettativa pagata. Il caso record di Campodimele : L’aria è buona lassù, a 647 metri sul livello del mare. Tra i vicoli in pietra chiara che si affacciano sui dolci pendii dei monti Aurunci si campa bene e a lungo, dicono risme di ricerche accumulate nelle università di tutto il mondo a partire dalla metà degli anni ’80. Sarà per quello che alle Comunali di Campodimele sono spuntate liste elettorali zeppe di candidati che risiedono altrove. agenti di polizia penitenziaria, in ...

Siracusa - la carica degli indagati in corsa per un posto al consiglio comunale : da Gettonopoli al caso delle firme false : Sembra un concorso pubblico e invece sono le elezioni comunali a Siracusa. Dove si sono presentati 670 candidati, distribuiti in 19 liste a sostegno di 7 aspiranti sindaci. Solamente 32 di loro potranno sedersi in consiglio comunale. In pratica un candidato ogni 140 elettori, visto che in città sono meno di centomila gli aventi diritto. E nel 2013 l’affluenza è stata inferiore al 50%. Negli ultimi anni la città di Siracusa è finita sotto i ...

La carica degli avvocati che gettano la toga per fare gli impiegati : 'Il mio sogno era fare l'avvocato, ma non vivo questa scelta come una sconfitta. Finalmente, a ventinove anni, posso mantenermi da solo senza l'aiuto dei miei. Non ci speravo più'. Sono arrivati a ...

Rai : la carica degli aspiranti consiglieri - 236 candidature per 4 posti nel CdA : La legge di riforma introduce la figura dell'amministratore delegato che è nominato dal CdA dell'azienda su proposta dell'assemblea dei soci , il ministero dell'Economia, , e rimane in carica tre ...

Chiuse le indagini a carico degli autori dello smaltimento di 31.000 mc di rifiuti speciali liquidi scaricati nel Basento : I Carabinieri Forestali hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera ai responsabili di Tecnoparco, Syndial, Drop e ...

Conte è il premier incaricato : «Io - avvocato difensore degli italiani» : «Sarò l'avvocato difensore degli italiani». Giuseppe Conte, l'avvocato indicato da M5S e Lega come possibile presidente del Consiglio, ha ricevuto ieri pomeriggio...

