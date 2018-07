La Borsa torna sopra quota 22 000 con le semestrali Leonardo vola

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps in Borsa chiude a +5 - 8%. Torna commissione inchiesta banche (ultime notizie) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa chiude appena sotto i 2,5 euro. In rialzo tutto il settore bancario. Ultime notizie live di oggi 27 luglio 2018(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:29:00 GMT)

Borsalino torna a sperare - all'asta il 12 luglio : La procura di Alessandria libera la vendita del marchio di cappelli piemontese Borsalino. È stato infatti concesso il dissequestro al fondo Haeres Equita, la società italo-svizzera che l'ha acquistato ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tornare a 21.500 punti (3 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. OGGI Piazza Affari prova a ritornare sopra i 21.500 punti. Proseguono le tensioni sui mercati sul tema dazi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 04:11:00 GMT)

Borsa - torna incertezza - Milano -0 - 96% e lo spread risale a 230 : Roma, 21 giu. , askanews, torna l'incertezza sui mercati europei e a farne le spese è anche Milano, che dopo un avvio in rialzo a metà mattina cambia rotta e vede l'indice Ftse-Mib segnare un calo ...

Borsa : l'Europa torna ottimista - Milano - +1% - corre con le banche : ... dando un'impressione di un'Europa solida e che cammina in un'unica direzione, che si accompagna ai toni 'dovish' della Bce che conferma il suo sostegno all'economia, pur fissando il percorso di ...

Zte - dopo due mesi di sospensione torna in Borsa.E crolla - -41 - 6% - : New York, 13 giu. , askanews, dopo aver trovato un accordo con il governo americano, pagando una multa da 1,4 miliardi di dollari, il colosso cinese delle telecomunicazioni ZTE è tornato a scambiare ...

Zte - dopo due mesi di sospensione torna in Borsa.E crolla - -41 - 6% - : New York, 13 giu. , askanews, - dopo aver trovato un accordo con il governo americano, pagando una multa da 1,4 miliardi di dollari, il colosso cinese delle telecomunicazioni ZTE è tornato a scambiare ...

ePrice torna a brillare sulla Borsa di Milano : Teleborsa, - In deciso rialzo a Piazza Affari il titolo ePrice, che mostra una salita del 3,57% sui valori precedenti. Le azioni della società attiva nel settore dell'e-commerce rimbalzano dopo aver ...

ePrice torna a brillare sulla Borsa di Milano : In deciso rialzo a Piazza Affari il titolo ePrice , che mostra una salita del 3,57% sui valori precedenti. Le azioni della società attiva nel settore dell'e-commerce rimbalzano dopo aver toccato il ...

Borsa MILANO inverte rotta su timori nuove elezioni - tornano... : In un report una grossa banca d'affari italiana consiglia disottopesare i titoli domestici fino a quando l'esitodell'attuale crisi politica sia stato chiarito. 'Il movimento di stamani era legato a ...

Borsa - Milano torna piatta. Spread a 186 : ANSA, - Milano, 24 MAG - Piazza Affari si appiattisce e lo Spread btp-bund ritorna sui livelli di ieri, dopo essere sceso di oltre 10 punti base nel corso della mattinata. I toni concilianti usati ...