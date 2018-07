Kekko Silvestre smentisce lo scioglimento dei Modà | “La carriera da solista non mi

optimaitalia

(Di martedì 31 luglio 2018)lodei. A confermarlo è proprio il diretto interessato, che questi giorni ha presentato la sua nuova squadra di lavoro con la quale sta realizzando il progetto di Cash, il libro estratto dalla sceneggiatura del film che avrebbe dovuto dirigere e che è atteso per il mese di ottobre. Nonostante il nuovo disco in lavorazione, sono stati tanti i dubbi dei fan in merito al futuro deiche ancora non hanno dato notizie di un loro ritorno, se non la conferma di essere rientrati in studio di registrazione per la messa in opera dell'album che darà un seguito naturale a Passione maledetta, con il quale hanno raggiunto anche gli stadi. L'occasione di mettere i puntini sulle i si è presentata qualche giorno fa, quandoha voluto rendere noti i suoi prossimi progetti con la squadra di lavoro di Mondadori che l'ha affiancato nella ...