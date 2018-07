Juventus | Szczesny | ' Ronaldo è stato un grande colpo di mercato'

Juventus - Szczesny : 'Perin è fortissimo - ma ho un po' di vantaggio su di lui' : Per il momento penso di essere leggermente più avvantaggiato io per la maglia di titolare, ma lui è davvero bravissimo" ha detto il polacco nell'intervista rilasciata a Sky Sport. In tema di nuovi ...

Juventus - Szczesny e la Champions : 'Più possibilità con CR7' : TORINO - ' Con Ronaldo avremo più possibilità, questo è sicuro '. Wojciech Szczesny confida nell'aiuto del fuoriclasse portoghese in vista della prossima Champions League , obiettivo che la Juventus ...

Juventus - senti Szczesny : 'Con CR7 - più chance Champions' : ROMA - ' Con Ronaldo avremo più possibilità, questo è sicuro '. Wojciech Szczesny confida nell'aiuto del fuoriclasse portoghese in vista della prossima Champions League , obiettivo che la Juventus ...

Perin : "Juventus come Real e Barcellona. Szczesny? Me la gioco" : ... "Cristiano è il miglior al mondo e poter imparare da lui sarà un plus per noi, per i giocatori e per il momento della Serie A che sarà di nuovo tra i due-tre migliori campionati al mondo. Lo ...

Perin : 'Juventus? Mi giocherò il posto con Szczesny' : Buffon è uno dei migliori portieri al mondo, ha sempre risposto sul campo a chi gli diceva che stava finendo di giocare. Con Gigi ci sentiamo, lo stimo come persona, da lui ho molto da imparare, ...