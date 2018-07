Juventus | ok allo scambio Bonucci-Caldara | si pensa totalmente al presente

Cristiano Ronaldo? Costo dei biglietti alle stelle : i gialloblu massacrati per Juventus-Parma : Centosettantotto euro. È questo il prezzo da pagare per veder giocare Cristiano Ronaldo . L'arrivo dell'attaccante portoghese ha fatto letteralmente impazzire il calcio italiano ma non solo. Un ultimo ...

Cesaro allo stadio per tifare la Juventus : la superstar WWE con la maglia numero 7! [GALLERY] : La superstar della WWE Cesaro ha presenziato alla partita fra Juventus e Bayern Monaco, valevole per l’Interational Champions Cup: il wrestler è un grande tifoso dei bianconeri La prima uscita stagionale ‘di livello’ può far sorridere i tifosi della Juventus: i bianconeri, grazie ad una doppietta di Favilli, hanno steso il Bayern Monaco nella prima sfida dell’International Champions Cup. Particolarmente contento un ...

Scambio sull’asse Milan-Juventus - Marotta allo scoperto : “ecco cosa sta accadendo” : Milan e Juventus alle prese con l’affare Bonucci che potrebbe coinvolgere molti altri calciatori come rivelato da Beppe Marotta Milan e Juventus stanno lavorando ad una maxi operazione tra le parti, che potrebbe coinvolgere diversi calciatori delle due rose. L’amministratore delegato del club bianconero, intercettato ieri dalla Gazzetta dello sport, ha rivelato alcuni particolari dell’affare che sta accendendo questa ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Bayern : i ballottaggi di Allegri. Quote e novità live - info e orario : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Bayern: info e orario, Quote e novità live sugli schieramenti delle due squadre. Szczesny e Benatia aggregati ai bianconeri, assenti gli altri nazionali(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:42:00 GMT)

David Luiz-Rugani : Juventus e Chelsea lavorano allo scambio : David Luiz-Rugani, la Juventus potrebbe accettare la proposta di scambio arrivata dal Chelsea di Maurizio Sarri David Luiz-Rugani, possibile scambio tra Chelsea e Juventus. La bomba di mercato, rilanciata dal Daily express, è certamente affascinante. La Juventus vuole cedere sì Rugani, ma è nello stesso tempo alla ricerca di un valido sostituto. David Luiz è un vincente, in cerca di riscatto, un calciatore che, messo accanto ad un ...

Juventus - effetto Ronaldo : l'amichevole di Villar Perosa potrebbe traslocare allo Stadium : L'effetto 'CR7' si fa sentire anche sul tradizionale appuntamento di Villar Perosa. l'amichevole in famiglia della Juventus, un classico del precampionato bianconero, potrebbe disertare per la prima ...

Juventus - Cristiano Ronaldo allo scoperto : “Voglio Marcelo alla Juve” : VOGLIO Marcelo- Cristiano Ronaldo chiama Marcelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dal “Corriere di Torino“, l’attaccante portoghese avrebbe suggerito l’acquisto di Marcelo alla società bianconera. “Voglio Marcelo“: un messaggio indiretto che CR7 avrebbe suggerito alla Juventus. Perchè Marcelo? Il terzino brasiliano, grande amico del campione portoghese, potrebbe rappresentare un tassello di grande ...

Juventus - Chelsea-Higuain in stallo. Pjanic incontra Ramadani e il procuratore di Sarri : Il mercato in entrata della Juventus dipende ora sicuramente da alcuni sacrifici in uscita. Primo nome su tutti Gonzalo Higuain, sogno nel cassetto di Maurizio Sarri che lo riabbraccerebbe volentieri ...

Cristiano Ronaldo emozionato allo Juventus Stadium : è la prima volta da ‘padrone di casa’ [GALLERY] : Cristiano Ronaldo entra nel suo nuovo stadio da padrone di casa, accanto a lui Georgina Rodriguez, il figlio e la madre Dolores Dopo l’accoglienza riservatagli dai tifosi, Cristiano Ronaldo si reca allo Juventus Stadium, in cui sarà protagonista con i suoi gol. Il portoghese ha voluto condividere la gioia dell’ingresso nel suo nuovo impianto sportivo con le persone più importanti della sua vita. Accanto a CR7 spuntano infatti ...

CRISTIANO RONALDO - PRESENTAZIONE IN DIRETTA / Juventus - gli ammiccamenti e quella rovesciata allo Stadium... : CRISTIANO RONALDO, PRESENTAZIONE in DIRETTA: info streaming video e tv, la conferenza stampa del portoghese acquistato dalla società bianconera dopo nove anni con il Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 13:52:00 GMT)

Juventus - CR7 arriva lunedì : visite allo J-Medical e presentazione alle 18 - 30 : La Juventus ha messo a segno il colpo del secolo con l'acquisto di Cristiano Ronaldo e ora i tifosi della Vecchia Signora non vedono l'ora di vederlo all'opera in campo. lunedì ci sarà la tanto attesa ...

Cristiano Ronaldo - Juventus : giallo-maglia : Fotografare il cimelio e pubblicarlo sui social è una cosa sola e, da lì, tutto il mondo lo vede. Is this the first Juventus jersey signed by CR7? Actually is it the first Juventus jersey that ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : cancellato l’evento - difficoltà pratiche a Torino! Niente CR7 allo Stadium : Inatteso cambio di idea della Juventus che ha dovuto rinunciare alla Presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, originariamente prevista per lunedì 16 luglio alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. La società bianconera ha dovuto fronteggiare alcune difficoltà pratiche e organizzative che hanno impedito l’allestimento a tutti gli effetti dell’evento. Dunque CR7 arriverà sì lunedì a Torino (atterraggio previsto in ...

Juventus - Marotta allo scoperto : “vi racconto la trattativa per Cristiano Ronaldo” : Cristiano Ronaldo alla Juventus, grazie anche al lavoro certosino dell’amministratore delegato del club bianconero Marotta, in collaborazione con Mendes Beppe Marotta è stato uno degli artefici del colpaccio Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un vero e proprio eroe per i tifosi, l’amministratore delegato bianconero, il quale ha svelato i dettagli della trattativa con il Real Madrid, mostrandosi molto soddisfatto per quanto fatto ...