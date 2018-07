Juventus | niente recompra su Caldara | futuro totalmente rossonero

Juventus - abbonamenti sold out : niente vendita libera : TORINO - 25.300 abbonamenti raggiunti, più altri 4mila Premium: l'effetto Cristiano Ronaldo ha scatenato i tifosi bianconeri, la Juventus ha dichiarato il tutto esaurito. niente vendita libera, ...

Juventus - per Ronaldo niente tournèe negli Usa. Dal 30 luglio si allena a Vinovo : TORINO - Con tutta probabilità Cristiano Ronaldo non raggiungerà la Juventus in tournée negli Stati Uniti. L'attaccante portoghese, presentato lunedì nel suo primo giorno a Torino ma già ripartito in ...

CRISTIANO RONALDO - Juventus : NIENTE FESTA ALL'ALLIANZ STADIUM/ Ultime notizie - è a Torino? No è il sosia : CRISTIANO RONALDO alla JUVENTUS Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:07:00 GMT)

Calciomercato Juventus - si complica l’affare Higuain-Chelsea : niente soldi - i Blues aprono al clamoroso scambio : Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, la Juventus è molto attiva sul fronte delle cessioni. Higuain è l’indiziato principale a lasciare Torino, ma la trattativa col Chelsea si complica L’arrivo di Cristiano Ronaldo, accolto con grandissima euforia dall’intero ambiente bianconero, aggiunge una stella di livello assoluto al già folto attacco della Juventus. Sia sotto il profilo numerico, che per ragioni economiche, i ...

Cristiano Ronaldo - Juventus niente festa all'Allianz Stadium/ Ultime notizie - brindisi con la mamma : Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:36:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO - Juventus niente FESTA ALL'ALLIANZ STADIUM/ Nessuno show previsto e Valentino Rossi... : CRISTIANO RONALDO alla JUVENTUS ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:36:00 GMT)

Juventus-Cristiano Ronaldo - niente super presentazione davanti ai tifosi per il portoghese : Uno degli eventi più attesi di questa estate di calciomercato è sicuramente la presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo alla Continassa, nuova sede della Juventus. Sarà lunedì 16 luglio, ma arriva un'importante smentita sul possibile evento speciale che sarebbe stato organizzato proprio per la presentazione del giocatore portoghese. Si era diffusa infatti la notizia che la Juventus avrebbe presentato il giocatore con un evento speciale ...

Juventus - lunedì 16 luglio verrà presentato CR7. Ma niente show : lunedì 16 luglio Cristiano Ronaldo verrà presentato ufficialmente e il mondo Juve non sta più nella pelle, ma niente show. In mattinata la Gazzetta dello Sport aveva anticipato i dettagli di un vero e proprio Cristiano Ronaldo day dalla mattina sino alle ore serali, che però non avrà luogo a causa di alcune problematiche relativi all'ordine pubblico. ...

Ronaldo alla Juventus : niente festa per CR7 - tramonta ipotesi show : Nessuna festa speciale per Cristiano Ronaldo, ma il consueto programma di presentazione dei nuovi calciatori della Juventus. E’ quanto e’ emerso a margine della conferenza stampa di Cancelo. Salta l’ipotesi dello show, lunedi’ all’Allianz Stadium per celebrare lo sbarco di CR7, di cui peraltro la societa’ bianconera non aveva mai parlato. Il fuoriclasse portoghese e’ atteso lunedi’ a Torino ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : cancellato l’evento - difficoltà pratiche a Torino! Niente CR7 allo Stadium : Inatteso cambio di idea della Juventus che ha dovuto rinunciare alla Presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, originariamente prevista per lunedì 16 luglio alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. La società bianconera ha dovuto fronteggiare alcune difficoltà pratiche e organizzative che hanno impedito l’allestimento a tutti gli effetti dell’evento. Dunque CR7 arriverà sì lunedì a Torino (atterraggio previsto in ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Ultime notizie : niente festa all'Allianz - club rinuncia a evento : Cristiano Ronaldo alla Juventus Ultime notizie, dalla presentazione all'esordio in bianconero. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla trattativa del secolo(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:44:00 GMT)

Juventus - niente Godin : arriva “l’annuncio” della permanenza all’Atletico : Godin non andrà alla Juventus, nonostante i bianconeri siano in forte pressing sul difensore dell’Uruguay “Dopo la firma, ho chiamato Godin, mi ha parlato del club, e mi ha spinto a sposare la causa dell’Atletico: da lui ho imparato a giocare con e per la squadra, non abbandonare mai il compagno in difficoltà”. Sono le parole rilasciate da Griezmann in merito alla sua scelta di restare a Madrid. Tali dichiarazioni, fanno capire ...

Juventus - Allegri blindato : niente Real. Sconcerti su Perin : “Più costante di Donnarumma” : Juventus, Allegri blindato- Nonostante le continue conferme dalla Spagna, la Juventus ha deciso di mettere il veto ad un potenziale addio di Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus. Questo ciò che riporta “Quotidiano.net“. L’odierna edizione di “Don Balon” ha sottolineato la volontà di Florentino Perez di strappare Allegri alla Juventus. Secco no da parte di […] L'articolo Juventus, Allegri ...