Juventus | in difesa i conti non tornano | tifosi preoccupati e Marotta…

Juventus - Marotta : "Con Bonucci stima reciproca - ma siamo al completo in difesa" : L'amministratore delegato bianconero è intervenuto pochi minuti prima del sorteggio dei calendari della prossima Serie A: "Con Higuain stiamo valutando la soluzione migliore per tutti"

Juventus - Marotta spaventa… Bonucci : “in difesa siamo al completo. Higuain? Stiamo valutando il suo futuro” : Presente negli studi Sky per il sorteggio del calendario della prossima serie A, Beppe Marotta ha parlato del futuro di Bonucci e Higuain Il futuro di Bonucci e quello di Higuain, legati a doppio filo in una trattativa diretta con il Milan. Beppe Marotta non si nasconde e, presente negli studi di Sky Sport per il sorteggio del nuovo calendario di serie A, si sofferma sui due nomi che infiammano al momento il mercato bianconero. Bonucci ...

Juventus - attesa Godin : Savic in rialzo dalla difesa : TORINO - Aspettando l'evolversi del caso Rugani , per il quale il Chelsea è già arrivato ad offrire 50 milioni, la Juventus si muove per l'eventuale sostituto. Da Amsterdam continuano ad arrivare ...

Juventus - prima di salutare Rugani serve il colpo in difesa : l’ultima pista porta a Savic : Juventus, l’offerta del Chelsea per Rugani è stata messa in standby, prima va trovato il giusto sostituto per il reparto arretrato di Allegri La Juventus ha in mano un’offerta da circa 40 milioni del Chelsea per Rugani. Il club bianconero però, prima di privarsi del difensore centrale, vorrebbe ufficializzare un colpo in entrata, per non rischiare di restare sguarnito nel reparto difensivo. Dunque, l’ad Beppe Marotta, sta ...

Calciomercato Juventus - via Higuain e Rugani per Gimenez : la pazza idea bianconera per la difesa : Gimenez potrebbe essere un’idea per la difesa della Juventus, l’uruguaiano potrebbe arrivare a Torino solo dopo due cessioni importanti La Juventus ha pensato all’attacco con la mossa di Calciomercato più importante della sua recente storia, grazie all’acquisto di Cristiano Ronaldo, ora però il club bianconero pensa anche alla difesa. Grazie alle cessioni celebri di Gonzalo Higuain (liberato dall’arrivo di ...

Calciomercato Juventus - ciclone bianconero : altri due colpacci dopo Cristiano Ronaldo - mosse incredibili anche in difesa - ecco il nuovo 11 stellare [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus sta costruendo una squadra pazzesca. dopo il riscatto di Douglas Costa e gli arrivi di Cancelo ed Emre Can, i bianconeri hanno piazzato il colpo del secolo, si tratta di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte al mondo. I bianconeri hanno chiuso l’affare per poco più di 110 milioni di euro, al calciatore poco più di 30 milioni di euro a stagione. La Juventus adesso ha intenzione di ...

Juventus - visite mediche per Caldara : è lui il futuro in difesa : L'ex Atalanta si è presentato al J Medical per dei test fisici. I bianconeri puntano forte su di lui: a Barzagli e Chiellini il compito di farlo crescere alle loro spalle

Calciomercato Juventus – Rugani e Benatia in uscita - occhi su Godin : il futuro passa dalla difesa : Calciomercato Juventus, bianconeri molto attivi in difesa: Rugani e Benatia potrebbero dire addio, nel mirino il possibile acquisto di Diego Godin dell’Atletico Madrid Il Calciomercato della Juventus entra nel vivo. Dopo aver sistemato il centrocampo con l’arrivo di Emre Can e dato che in attacco non c’è nulla da sistemare, i bianconeri si sono concentrati sul reparto difensivo. Via Asamoah, dentro Spinazzola come prima mossa. ...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Germania : “ecco il colpo per la difesa” : Calciomercato Juventus – La Juventus è scatenata sul mercato, l’intenzione è quella di costruire una squadra strepitosa per la prossima stagione. Come riportato in precedenza da CalcioWeb grande assalto dei bianconeri per Milinkovic-Savic con l’inserimento di tre contropartite ma non è ancora finita, nelle ultime ore bomba che arriva direttamente dalla Germania. La Juventus infatti sarebbe in pole per Jerome Boateng, difensore ...

Calciomercato Juventus - si va verso la rottura con Higuain : il Pipita deluso - il possibile sostituto e tutte le altre mosse per centrocampo e difesa : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato la doppietta campionato-Coppa Italia nell’ultima stagione ed adesso si prepara per la prossima stagione con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. In arrivo importanti novità sul fronte del mercato, prevista una sola cessione eccellente che dovrebbe essere quella di Gonzalo Higuain, si va verso la rottura con il Pipita che potrebbe partire per una cifra di circa ...

Juventus - Marotta studia un colpo per la difesa : Foto Getty Images© selezionata da SuperNews Le parole pronunciate qualche giorno fa ai microfoni di RMC Sport dal difensore della Juventus , Mehdi Benatia , hanno generato qualche preoccupazione tra i sostenitori bianconeri, ora, non più sicuri della permanenza del difensore marocchino. Benatia , ...