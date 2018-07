Juventus già nell' era CR7 | prima sgambata blindata I numeri per ora solo social

Juventus - Pjanic è già pronto per CR7 : che show a canestro : Miralem Pjanic , in attesa di giocare con Cristiano Ronaldo, dimostra di avere un piede assolutamente all'altezza. Ma stavolta non lo fa in un campo da calcio, ma sul parquet e con un canestro come ...

Juventus - arriva Higuain : l’attaccante scuro in volto - pensa già al Milan [VIDEO] : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, primi allenamenti con la maglia della Juventus per Cristiano Ronaldo, il saluto ha scatenato la reazione dei fan. Nelle ultime ore è arrivato a Torino anche Gonzalo Higuain, presente anche il centrocampista Bentancur. Il Pipita è sembrato scuro in volto, nemmeno un sorriso per l’attaccante argentino sempre più vicino al trasferimento al Milan. GUARDA IL VIDEO ...

Cristiano Ronaldo? Costo dei biglietti alle stelle : i gialloblu massacrati per Juventus-Parma : Centosettantotto euro. È questo il prezzo da pagare per veder giocare Cristiano Ronaldo . L'arrivo dell'attaccante portoghese ha fatto letteralmente impazzire il calcio italiano ma non solo. Un ultimo ...

Juventus - Villar Perosa già sold out per Ronaldo : tutte le informazioni : TORINO - Un appuntamento con la tradizione per la Juventus il test in famiglia a Villar Perosa, che quest'anno sarà reso però unico dalla presenza di Cristiano Ronaldo che avrà modo così di tastare ...

Juventus – Il futuro di Favilli è già segnato - Allegri lo svela in conferenza : “andrà in un club di A” : L’allenatore della Juventus ha commentato in conferenza stampa la prestazione fornita contro il Bayern, soffermandosi sul futuro di Favilli Cristiano Ronaldo non è ancora in campo ma la Juventus già gira a mille grazie alle magie del giovane Favilli. Il baby attaccante bianconero con una doppietta ha steso il Bayern Monaco nella gara di esordio della Juve nella International Champions Cup a Philadelphia. Le due reti di Favilli sono ...

Juventus - Paolo Bargiggia : “Bonucci è da considerarsi già della Juve. Chiarimento con Allegri al telefono” : BONUCCI è DA considerarsi GIà della JUVE- Paolo Bargiggia, noto esperto di mercato, non ha dubbi: Leonardo Bonucci è già un giocatore della Juventus. Sul proprio account twitter, il noto giornalista ha riassunto tutti i passaggi del ritorno in bianconero dell’attuale difensore del Milan. Scuse e Chiarimento con Allegri già avvenuto telefonicamente. “BONUCCI E’ della […] L'articolo Juventus, Paolo Bargiggia: “Bonucci ...

CRISTIANO RONALDO - PRIMO ALLENAMENTO CON LA Juventus/ Video - ultime notizie : Boateng intanto lo elogia : CRISTIANO RONALDO, PRIMO ALLENAMENTO con la JUVENTUS: Video. L'ex Real Madrid atteso alla Continassa con i nazionali il 30 luglio. Le ultime notizie: come si sta preparando ora(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 17:10:00 GMT)

Bonucci torna alla Juventus?/ Ultime notizie : addio Milan - voleva lasciare già a gennaio! : Bonucci torna alla Juventus? Il capitano del Milan pensa al clamoroso ritorno: possibile scambio con Gonzalo Higuain. Operazione maturata nelle Ultime ore: attesi sviluppi(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:07:00 GMT)

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco come/ Borsa - cessioni e ricavi : la strategia per rifinanziare l'acquisto : Cristiano Ronaldo alla Juventus: ecco come. Borsa, cessioni e ricavi: la strategia del club bianconero per rifinanziare l'acquisto di CR7, un affare tecnico ed economico(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:27:00 GMT)

Juventus - pioggia di offerte per Caldara : plusvalenza super o permanenza? : Juventus stuzzicata da alcune offerte molto allettanti per Caldara, difensore centrale arrivato da poche settimane dall’Atalanta In casa Juventus, dopo i clamorosi colpi in entrata, è il momento di fronteggiare gli assalti per alcuni giovani talenti della rosa di mister Allegri. Nelle ultime ore Chelsea e Borussia Dortmund hanno bussato alla porta dei bianconeri, con in mano una proposta da 35 milioni di euro per Caldara. Il ...

Juventus - abbonamenti già sold out! : TORINO - ' Si avvisano i gentili Tifosi che la campagna abbonamenti per la stagione 2018/2019 è chiusa per il raggiungimento del sold out dei posti disponibili '. Con questo comunicato, affisso fuori ...

La Juventus gode dell’effetto… Cristiano Ronaldo! La campagna abbonamenti è già sold out : La campagna abbonamenti della Juventus è già sold out, l’effetto Cristiano Ronaldo sulle casse dei bianconeri si fa già sentire L’Allianz Stadium registrerà il tutto esaurito quasi in tutti gli appuntamenti di campionato che vedranno la Juventus giocare in casa. Prima del previsto, infatti, la campagna abbonamenti della squadra bianconera è sold out. L’effetto Cristiano Ronaldo sulle economie delle casse della squadra di ...

Juventus - CR7 da record : vendute 300mila magliette - ecco quanto ha già incassato la Juve : CR7 DA record- CR7 a già inciso un nuovo record in casa Juventus. Secondo quanto riportato dal “Corriere di Torino”, l’asso portoghese ha già venduto circa 300 mila maglie ufficiali. Un record totale che ha già consentito alla Juventus di portare a casa circa 45 milioni di euro. Una cifra che ha già ripagato circa […] L'articolo Juventus, CR7 da record: vendute 300mila magliette, ecco quanto ha già incassato la Juve ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è già al lavoro : TORINO - Non chiamatelo maniacale, lui preferisce essere definito un professionista. Non ritiene un atto di eroismo curare ogni dettaglio per mantenere sempre un'eccellente condizione fisica, ma una ...