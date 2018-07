Juve | Ronaldo re delle punizioni | quante soluzioni con Pjanic e Dybala

CRISTIANO RONALDO - 200 TIFOSI DELLA JuveNTUS ALLA CONTINASSA/ Ecco la nuova abitazione : doppia villa di lusso : CRISTIANO RONALDO, primo allenamento con la JUVENTUS: 200 TIFOSI in delirio ALLA CONTINASSA per CR7, che oggi ha mosso i primi passi da calciatore bianconero(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 23:26:00 GMT)

Juventus - al via l'era Cristiano Ronaldo : Il primo giorno di scuola bianconera è arrivato. A due settimane dalla conferenza di presentazione, Cristiano Ronaldo ha vissuto oggi la tappa iniziale nel mondo Juventus. L'ora X è scattata alle 14.50 di lunedì 30 luglio: è allora che il fuoriclasse portoghese ha varcato le soglie del centro sportivo della Continassa, prima di spostarsi al J Medical per ...

Paolo Bonolis vuole Messi all’Inter/ “Siamo noi l'anti-Juve - dobbiamo rispondere a Ronaldo” : Paolo Bonolis, tifoso interista, confessa i suoi desideri per la sua squadra: comprare Messi e Kantè, "così saremo davvero l'anti-Juve". Ecco che cosa ha detto(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Inter - pazza idea di Bonolis : “se la Juve ha preso Ronaldo - l’anno prossimo mi aspetto che a Milano arrivi Messi” : Il noto tifoso nerazzurro ha parlato del mercato dell’Inter, lanciando una pazza suggestione di mercato Se Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus, l’Inter può sognare Leo Messi. E’ questa la suggestione di Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro che ha fatto il punto sul mercato della società di Suning. “Per quello che sta facendo sul mercato l’Inter di oggi sembra una squadra superiore rispetto a quella ...

