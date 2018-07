Juve | Higuain ai saluti | ha detto sì al Milan Si sblocca lo scambio Bonucci-Caldara

Juventus - Higuain apre al prestito : è più vicino al Milan : MilanO - Gonzalo Higuain è sempre più vicino al Milan . Dopo le quattro ore di trattativa di questa notte è arrivato il 'sì' dell'attaccante argentino, che sblocca anche lo scambio fra Leonardo ...

Operazione Bonucci-Caldara-Higuain : gli impatti sui conti di Milan e Juve : Ecco gli impatti sui bilanci di rossoneri e bianconeri dello scambio tra i due difensori e del trasferimento del Pipita a Milano. L'articolo Operazione Bonucci-Caldara-Higuain: gli impatti sui conti di Milan e Juve è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Higuain al Milan in prestito è fatta - Bonucci alla Juve in cambio di Caldara : Accordo trovato tra i rossoneri e il calciatore dopo un lungo summit. Intesa anche con la società bianconera per 18 milioni più un riscatto a 36

Calciomercato - Higuain accetta il prestito : pronto il maxi affare Juve-Milan : Gonzalo Higuain dalla Juventus al Milan, adesso ci siamo. L'incontro avvenuto nella notte tra il fratello-agente dell'argentino e il responsabile dell'area tecnica del club rossonero Leonardo ha dato ...

Calciomercato Milan - intesa raggiunta con Higuain e Caldara : è fatta per il maxi scambio con la Juventus : Il club rossonero ha raggiunto l’intesa con l’agente di Higuain, oggi dunque la giornata decisiva per definire lo scambio con la Juve che coinvolge Bonucci e Caldara Il giorno della chiusura è arrivato, il Milan ha raggiunto l’accordo con Gonzalo Higuain. Dopo il lungo summit di questa notte tra Leonardo e l’agente del Pipita, nella giornata di oggi andranno in scena gli incontri definitivi anche con la Juventus per ...

Calciomercato : maxi scambio Milan-Juve completato - Higuain e Caldara a Milano - Bonucci + soldi a Torino [CIFRE e DETTAGLI] : 1/4 Higuain (LaPresse/Reuters) ...

Juventus - Allegri : "Higuain via? Il mercato lo fa la società" : Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Getty Images "Se ho dato l'ok alla cessione di Higuain? Il mercato lo fa sempre la società, ci sentiamo tutti i giorni, al momento di attaccanti qui ...

Higuain-Milan : il fratello vede Leonardo. Se dice sì - Bonucci alla Juve e Caldara a Milano : L'ultimo tassello della maxi operazione Milan-Juventus su Leonardo Bonucci, Gonzalo Higuain e Mattia Caldara potrebbe aggiustarsi a breve. In questi minuti il fratello agente del Pipita sta ...

Juve - Allegri : "Higuain? Il mercato lo fa la società - quando finirà saremo competitivi come sempre" : Il tecnico bianconero: "Finora siamo soddisfatti, il club ha lavorato bene". Il nuovo capitano Chiellini: "Spero di poter essere all'altezza di Del Piero e Buffon"

Juventus - Allegri : 'Higuain via? Il mercato lo fa la società...' : TORINO - 'Higuain via? Il mercato lo fa sempre la società, ci sentiamo tutti i giorni, al momento di attaccanti qui non ne ho neanche uno, torniamo in Italia e vediamo: il 17, alla chiusura del ...

Juventus - da Cristiano Ronaldo a Higuain e Dybala : le foto dei test fisici dei Nazionali : Non solo Cristiano Ronaldo: anche Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado hanno sostenuto i test fisici e sono poi scesi in campo per il primo allenamento della ...

Calciomercato - Higuain : il giorno della verità. Il fratello-agente incontra la Juve - ora tocca a Leonardo : La giornata chiave per il futuro del Pipita. Queste sono infatti ore decisive per capire quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain . L'attaccante argentino è rientrato in Italia nella giornata di ...

Juventus-Higuain - terminato l’incontro tra i dirigenti bianconeri e l’agente del Pipita : le ultimissime : Un colloquio durato oltre due ore quello tra i dirigenti della Juventus e l’agente di Higuain, che adesso incontrerà Leonardo Due ore di confronto, utile per esporre la volontà della Juventus di cedere Higuain. Il fratello-procuratore del giocatore ha incassato questa decisione, sottolineando però di non essere convinto del prestito oneroso di 20 milioni proposto dal Milan, con diritto di riscatto fissato a 35. Toccherà a Leonardo ...

BONUCCI ALLA JuveNTUS - HIGUAIN TRA MILAN E CHELSEA/ Summit tra il fratello del "Pipita" e dirigenza bianconera : BONUCCI ALLA JUVENTUS e HIGUAIN tra Chelse e MILAN: situazione di stallo per i due affari. Il difensore e l'attaccante rischiano di restare dove sono.(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 16:06:00 GMT)