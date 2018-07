Jurockcirc Park | al parco Besozzo Benioli a Intra sabato 5 agosto dalle ore 16 | 30 sino a

comune.verbania

(Di martedì 31 luglio 2018) Durante il pomeriggio, selezione di musica Rock powered by FAKK21:00 LIVE MUSIC ' Boobs Lickers ' KudA from Novara ' Labradors from Milano Durante i live, SPETTACOLI di: DANZA ACROBATICA AEREA ...