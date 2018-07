JP Morgan | AD Dimon | banche centrali e guerra commerciale I due rischi principali per

Dimon - Jp Morgan - : 'Trump rischia di far deragliare locomotiva Usa' : Che in un'intervista alla Cnn Money non nasconde le sue preoccupazioni sul futuro dell'economia a stelle a strisce. 'Se si alzano le barriere su altri 200 miliardi di dollari di merci e si aumentano ...

Intervista a Jamie Dimon (Jp Morgan) : «Al fianco dell’Italia. Uscire dall’euro una catastrofe. La fine del Qe non preoccupa» : Il banchiere non ha dubbi: J.P. Morgan è in Italia da più di 100 anni e «intende rimanerci per i prossimi 100 anni». Dimon non vede vie d’uscita dall’euro senza «catastrofi» ma vede i benefici che l’Unione europea e l’Unione monetaria europea portano e hanno portato agli europei. A preoccupare il banchiere non è la fine del Qe, quanto piuttosto le possibili ripercussioni dalla politica dei dazi di Trump, che potrebbe avere ripercussioni ...