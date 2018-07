Italia | inflazione ancora in salita nel mese di luglio

Inflazione - stangata in vista per gli Italiani. L'Unione Consumatori : «432 euro in più a famiglia» : La revisione al ribasso delle stime dell'Inflazione a giugno è 'meglio di niente, ma non basta', per il presidente delL'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona. 'Purtroppo l'Istat conferma ...

Italia - inflazione ancora in salita nel mese di giugno : Nel mese di giugno 2018, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, NIC,, al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell'1,3 su base ...

Italia - l'inflazione accelera a maggio in scia aumento prezzi UE : l'inflazione in Italia si conferma in accelerazione a maggio , in linea con la crescita registrata dal complesso dell'Eurozona. L'Istat ha infatti indicato un aumento dello 0,3% su mese e dell'1% su ...