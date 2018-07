Italia | economia rallenta | Pil II trimestre in rialzo dello 0 | 2%

BankItalia : e-coin invariato - economia eurozona in espansione : L'indicatore '-coin che fornisce in tempo reale una stima sintetica del quadro congiunturale corrente nell'area dell'euro e in tal caso mostra come l'economia della zona euro non ha risentito delle ...

Da Bruxelles 38 - 6 miliardi per dare la carica all’economia in Italia : La Banca europea per gli investimenti ha supportato l’economia italiana per 38,6 miliardi di euro di nuovi investimenti, nel triennio 2015-2018. Di questa somma poco più del 20%, e cioè 8,3 miliardi, è riferito al piano Juncker, che a dicembre è stato rinnovato fino alla fine del 2020. L’Italia è il paese che ha beneficiato di più dei finanziamenti...

Economia : Bagnai - Lega - a 'La Notizia' - l'Italia ora è centrale in Europa. : Roma, 25 lug 09:39 - , Agenzia Nova, - "Mi pare che il nuovo atteggiamento del Governo italiano abbia iniziato a cogliere vantaggi e benefici di ordine politico perché comincia ad essere considerato ...

Un’economia Italiana più aperta e internazionale? Ri-partiamo dai territori : "In Italia si sta bene, in Italia si sta male...si sta bene si sta male si sta come si sta" era il ritornello di una canzone dell'attore Paolo Rossi di diversi anni fa. Ma insomma quanto è attrattivo il nostro Paese dal punto di vista economico? Quanto si sta bene o si sta male?Dibattito riacceso in questi giorni alla luce dei primi provvedimenti del governo volti a rendere più "responsabile" l'utilizzo delle agevolazioni da parte ...

L'Italia investe sull'economia circolare - Punto Informatico : L'economia circolare può essere uno di quegli ambiti sui quali scommettere sapendo di avere alti moltiplicatori in cambio, a tutto beneficio del PIL? Si, può esserlo. ENEA+ENI L'idea è quello di ...

Fmi : economia Italia rallenta - Pil 2018 si ferma a +1 - 2% : Il protezionismo - spiega l'istituto di Washington - va evitato perchè rischia di far deragliare la ripresa: in gioco c'è lo 0,5% del pil globale entro il 2020, quando l'economia, a carte ferme, è ...

Fmi - le peggiori previsioni di crescita sull'Italia : l'economia crescerà solo dell'1% : Secondo il Fondo monetario internazionale , il futuro economico dell'Italia sarà molto meno roseo quanto già non avessero stimato i tecnici della Banca d'Italia e della Commissione europea. Le ...

Moscovici e Tria in cerca di "soluzioni comuni" per l'economia Italiana : I mercati finanziari europei mostrano una tenuta ai rischi che gravano sull'economia globale 'mentre gli spread tra i titoli di Stato dell'Eurozona restano su una dinamica di riduzione, con

Moscovici e Tria in cerca di soluzioni comuni per l'economia Italiana : Il Commissario Europeo agli Affari Economici ha spiegato: "continueremo il dialogo: domani 13 luglio vedrò il Ministro dell'economia Giovanni Tria , a margine dell'Ecofin e proseguiremo i colloqui ...

Alimentare Italiano - tassi crescita ricavi superiori resto economia : Roma, 12 lug., askanews, - Il settore del food mostra tassi di crescita nettamente superiori al resto dell'economia italiana fin dal 2010. È quanto è emerso durante l'evento 'Excellence. Strategie di sviluppo nei 4 settori di eccellenza italiana: settore Food', organizzato da Zero In con la collaborazione ...

Monito Abi : Italia partecipi all'Ue o per economia rischio Sud America - : La "scelta strategica" del nostro Paese deve essere di "partecipare maggiormente all'Unione Europea", ha detto il presidente Patuelli. Visco: "Riforme hanno perso slancio, davanti a nuova crisi ...

Cottarelli a Brindisi per presentare 'I sette peccati capitali dell'economia Italiana' : Deriva soprattutto da sette gravissimi errori che il sistema dell'economia italiana continua a commettere. Sono i peccati capitali dell'economia italiana: l'evasione fiscale, la corruzione, la troppa ...

Istat : frena di nuovo l'economia Italiana : L'indicatore anticipatore evidenzia una nuova decelerazione, consoli-dando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia. Il quadro internazionale Il quadro economico ...

Istat : in Italia fase di debolezza - economia in decelerazione : ... consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia. 'La crescita dell' area euro rallenta ma continua il processo di riduzione della disoccupazione. In Italia prosegue la ...