Italia | crescita frena in secondo trimestre | picco ripresa ormai

Banche : crescita Italia +1 - 3% l'anno fra 2018 e 2020 : ... costruito come di consueto insieme agli Uffici studi delle principali Banche operanti in Italia, conferma la prosecuzione del trend di ripresa della nostra economia. Il tasso di variazione del ...

Banche : ABI - crescita Italia +1 - 3% l'anno fra 2018 e 2020 : ... costruito come di consueto insieme agli Uffici studi delle principali Banche operanti in Italia, conferma la prosecuzione del trend di ripresa della nostra economia nel Rapporto di previsione AFO ...

Osservatorio SIAE 2017 : in crescita la spesa degli Italiani per le attività di spettacolo : ... l'attività di ballo e concertini ha subito una contrazione, pur rimanendo il primo settore in assoluto in termini di presenze e spesa del pubblico e il secondo per numero di spettacoli dopo il ...

Tatuaggi - un trend in costante crescita : gli Italiani sempre più appassionati di tattoo : Lombardi e Piemontesi risultano i più appassionati ai Tatuaggi: i primi sfoggiano fieri il disegno scelto, quest’ultimi invece rimpiangono la decisione presa. Siciliani e Liguri più restii a decorarsi la pelle Con l’arrivo dell’estate non vediamo l’ora di scoprirci al sole, svelando così i più svariati disegni che colorano la nostra pelle. Da fiori variopinti a scritte che ricordano momenti importanti, passando per tribali dal sapore ...

Sky Italia - nel 2017 ricavi in crescita a 2 - 6 miliardi di sterline : Sky chiude "un anno eccezionale", secondo l'ad Darroch, con ricavi a 13,5 miliardi di sterline e utile di 1,68 miliardi. L'articolo Sky Italia, nel 2017 ricavi in crescita a 2,6 miliardi di sterline è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Osservatorio SIAE 2017 : in crescita la spesa degli Italiani per le attività di spettacolo - crolla il cinema : ... l'attività di ballo e concertini ha subito una contrazione, pur rimanendo il primo settore in assoluto in termini di presenze e spesa del pubblico e il secondo per numero di spettacoli dopo il ...

INVItalia - investimenti in crescita dell'8% e tempi più corti per valutazione progetti : ... 45 webinar e 67 workshop informativi, con 2.154 persone coinvolte in tutta Italia, e oltre 7.000 partecipanti al festival "Economia Come" organizzato a Roma. "Abbiamo voluto " ha dichiarato il ...

Traffico in crescita per gli aeroporti Italiani. Giugno record per Fiumicino : Teleborsa, - Traffico aeroportuale in costante aumento nel primo semestre 2018 in Italia, sia per il numero di passeggeri che per il movimento degli aeromobili. Secondo i dati forniti dai singoli ...

Traffico in crescita per gli aeroporti Italiani. Giugno record per Fiumicino : Traffico aeroportuale in costante aumento nel primo semestre 2018 in Italia, sia per il numero di passeggeri che per il movimento degli aeromobili. Secondo i dati forniti dai singoli scali e raccolti ...

Borsa - AIM Italia opportunità di crescita a doppia cifra per le PMI : TeleBorsa, - E' stato presentato oggi a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, l' Osservatorio AIM Italia , il mercato di Borsa Italiana disegnato per le PMI, elaborato dall'Ufficio ...

Borsa - AIM Italia opportunità di crescita a doppia cifra per le PMI : E' stato presentato oggi a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, l' Osservatorio AIM Italia , il mercato di Borsa Italiana disegnato per le PMI, elaborato dall'Ufficio Studi di IR ...

Decreto dignità - non leggi sul lavoro. Quello che serve all’Italia è una crescita : di Floro Ernesto Caroleo e Francesco Pastore Pensavamo che con il Jobs Act si interrompesse, almeno per qualche anno, l’infinita vecchia guerra ideologica sulla flessibilità nel mercato del lavoro. Invece no, il governo gialloverde continua, peraltro senza tener conto dei dati empirici. Ci si aspettava un cambiamento e il cambiamento non può che essere: mettiamo da parte il dibattito sulla flessibilità e i contratti di lavoro e parliamo invece ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 24/07/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,05 miliardi di euro, con un incremento di ben 246,9 milioni, pari al 13,...

G20 Tria : "Crescita Italia positiva - ma può rallentare" : Quando invece l'economia attraversa una fase di contrazione, viene applicato un regime di austerità, esacerbando la recessione, ndr,. Mnuchin vede Tria: importanti i rapporti Usa-Italia ''Buon primo ...