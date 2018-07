Italia | a giugno sale il tasso di disoccupazione Aumenta anche tra i giovani

Undici aggressioni razziste in Italia in meno di due mesi : gli episodi da giugno a oggi : Undici aggressioni a sfondo razzista dall'11 giugno a oggi: gli episodi registrati negli ultimi due mesi in Italia sembrano essere in costante aumento. Dal 26 luglio a oggi non c'è stato giorno senza un fatto di cronaca con un'aggressione a danni di persone di colore e migranti. Ecco tutti gli episodi dall'11 giugno a oggi.Continua a leggere

Italia : in salita i prezzi alla produzione di giugno : Teleborsa, - Aumentano i prezzi alla produzione dell'industria Italiana A giugno 2018, l 'Istat stima un aumento congiunturale dello 0,3% dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria. Su base ...

Sanità - l’Iss : 267 casi di morbillo a Giugno in Italia - 2.029 nel 2018 : Dal primo gennaio al 30 Giugno di quest’anno sono stati segnalati in Italia 2.029 casi di morbillo, di cui 267 lo scorso mese, in calo rispetto ai 387 di maggio. E’ il dato dell’ultimo bollettino pubblicato dall’Istituto superiore di Sanità (Iss). Quattro i decessi, che si aggiungono ai 4 segnalati nel 2017. Venti Regioni hanno segnalato casi (16 Regioni nel mese di Giugno) ma ben l’89,4% si è verificato in 7 ...

Traffico in crescita per gli aeroporti Italiani. Giugno record per Fiumicino : Teleborsa, - Traffico aeroportuale in costante aumento nel primo semestre 2018 in Italia, sia per il numero di passeggeri che per il movimento degli aeromobili. Secondo i dati forniti dai singoli ...

Adesso i libici fanno più salvataggi delle Ong. E la rotta Italiana da giugno è quasi chiusa : Roma I dati parlano chiaro: i libici, quanto a salvataggi in mare, stanno ottenendo i risultati sperati. Nell'arco di un anno sono, infatti, 140 gli eventi Sar condotti e 15.584 i migranti soccorsi da ...

Consumi di energia elettrica in Italia : a giugno 2018 domanda di 27 miliardi di kWh : Nel mese di giugno 2018, secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 27 miliardi di kWh, in diminuzione del 3,3% rispetto allo stesso mese del 2017. La performance della domanda ha risentito dell’effetto temperatura: quest’anno, infatti, giugno – a parità di calendario (21 giorni lavorativi) – ha fatto registrare una temperatura media mensile inferiore di ...

Migranti - Frontex : giugno -87% in Italia : 23.59 Il numero di Migranti arrivati in Italia a giugno, attraverso la rotta centro-mediterranea, è crollato dell'87% rispetto allo stesso mese del 2017, a quota 3.000. Lo comunica Frontex. Per la prima volta, diventa invece più attiva la rotta del Mediterraneo occidentale e il numero di arrivi in Spagna sale a 6.400, il 166% in più. In generale, nella prima metà del 2018 gli attraversamenti irregolari nella Ue sono quasi dimezzati: ...

Italia - inflazione ancora in salita nel mese di giugno : Nel mese di giugno 2018, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, NIC,, al lordo dei tabacchi, aumenti dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell'1,3 su base ...

Android 7.0 Nougat è stata la versione Android più utilizzata dagli Italiani durante giugno 2018 : Android 7.0 Nougat si è rivelata essere la versione dell'OS Android più presente sugli smartphone degli italiani durante il mese di giugno 2018. L'articolo Android 7.0 Nougat è stata la versione Android più utilizzata dagli italiani durante giugno 2018 proviene da TuttoAndroid.

AlItalia - a giugno i passeggeri sono aumentati. Ma è davvero una buona notizia? : Prosegue il trend di crescita dei ricavi da traffico passeggeri di Alitalia. La compagnia a giugno, infatti, ha registrato un aumento del 10,6% rispetto allo scorso anno. Una crescita a doppia cifra trainata sia dai collegamenti nazionali che da quelli internazionali e intercontinentali. “Complessivamente, dopo l’incremento del 6,4% registrato nei primi tre mesi del 2018, nel secondo trimestre di quest’anno i ricavi da traffico passeggeri ...

