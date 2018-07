Italgas | nel primo semestre utile netto sale a 151 milioni | +8%

Italgas - conti in salita nel primo semestre : Italgas chiude il primo semestre con ricavi totali che ammontano a 591,3 milioni di euro, in aumento di 26,6 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. L'utile netto pari ...

Italgas in pole nel FTSE MIB - aiuta upgrade : Ottima performance per Italgas , che scambia in rialzo del 2,83% sotto la spinta di un giudizio positivo fornito da Morgan Stanley. Gli analisti hanno alzato il prezzo obiettivo da 5,1 a 5,2 euro e ...