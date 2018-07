Istat | sale la disoccupazione | record nei contratti a termine

Istat : sale di 1°temperatura media città : 14.28 sale la temperatura media nelle città italiane,secondo un rapporto Istat . Nel periodo 2002-2016 è di 15,5 gradi, in aumento di 1 grado rispetto agli anni 1971-2000. Dal 2000 è in aumento anche l'indice di durata dei periodi di caldo (onde di calore).Parallelamente si riduce il numero dei giorni con gelo (-3), di notti fredde (-9) e di giorni freddi (-11), a conferma di una tendenza al riscaldamento.Le precipitazioni medie annue tra il ...

Squali avvIstati in riva in Salento / San Foca - video - immagini virali ed è subito allarme : Squali avvistati in riva in Salento, San Foca video: immagini virali ed è subito allarme su tutta la costa. Sono stati avvistati non molto lontano dalla spiaggia di Torre dell'Orso.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:51:00 GMT)