Istat | rallenta la crescita nel secondo trimestre

Pil : Istat - in 2° trim. rallenta - crescita inferiore a 6 trim. precedenti(2) : (AdnKronos) – Con il risultato del secondo trimestre la durata dell’attuale fase di espansione dell’economia italiana raggiunge 16 trimestri, con una crescita complessiva nell’arco di questo periodo del 4,5%. Tuttavia, sottolinea ancora l’ Istat , il livello del Pil risulta inferiore dello 0,7% rispetto al precedente picco del secondo trimestre del 2011.L'articolo Pil: Istat , in 2° trim. rallenta , crescita ...

**Pil : Istat - in 2° trim. rallenta - crescita inferiore a 6 trim. precedenti** : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – Nel secondo trimestre del 2018 la dinamica dell’economia italiana ha segnato un rallentamento, registrando un incremento inferiore a quello dei 6 trimestri precedenti. La graduale decelerazione emersa nel periodo recente si riflette in un ulteriore ridimensionamento del tasso di crescita tendenziale che scende all’1,1%. E’ quanto rileva l’Istat.L'articolo **Pil: Istat, in 2° trim. ...