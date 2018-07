Istat : Pil - allenta - +1 - 1% sull'anno : 13.30 Istat: Pil ,allenta, +1,1% sull'anno Nel secondo trimestre del 2018 la dinamica dell'economia italiana ha segnato un rallentamento, registrando un incremento inferiore a quello dei 6 trimestri precedenti. Il dato corretta per gli effetti di calendario e destagionalizzata è +0,2% sul ...

Istat - SALGONO DISOCCUPAZIONE E CONTRATTI A TERMINE/ Rallenta la crescita Pil : +0 - 2% nel secondo trimestre : ISTAT, la DISOCCUPAZIONE torna a salire a giugno, portandosi al 10,9%. In crescita i CONTRATTI a TERMINE. I giovani senza lavoro SALGONO al 32,6%. Rallenta la crescita annua(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Conti pubblici - Istat : “Il Pil rallenta nel secondo trimestre. Cresce dello 0 - 2% e dell’1 - 1% su base annua” : Nel secondo trimestre del 2018 il Pil italiano è cresciuto dello 0,2% sul trimestre e dell’1,1% su base annua. Numeri che tracciano il quadro di un’economia in “rallentamento”, spiega l’Istat, poiché tra gennaio e marzo la crescita congiunturale era stata pari rispettivamente allo 0,3 e all’1,4 per cento. Nello stesso arco temporale, secondo Eurostat, la zona euro e della Ue-28 hanno fatto registrare un +0,3% ...

Pil : Istat - in 2° trim. rallenta - crescita inferiore a 6 trim. precedenti(2) : (AdnKronos) – Con il risultato del secondo trimestre la durata dell’attuale fase di espansione dell’economia italiana raggiunge 16 trimestri, con una crescita complessiva nell’arco di questo periodo del 4,5%. Tuttavia, sottolinea ancora l’Istat, il livello del Pil risulta inferiore dello 0,7% rispetto al precedente picco del secondo trimestre del 2011.L'articolo Pil: Istat, in 2° trim. rallenta, crescita ...

Pil : Istat - nuova decelerazione - ritmo crescita contenuto : 'L'indicatore anticipatore evidenzia una nuova decelerazione, consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia', riferisce l'istituto nazionale di statistica. La crescita ...