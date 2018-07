Istat | disoccupazione torna a salire a giugno Record dei contratti a termine

Istat : cresce la disoccupazione a giugno. Record storico per i contratti a termine : Roma - A giugno, dopo tre mesi di crescita, la stima degli occupati registra un calo di 49 mila unità , -0,2%, , secondo la rilevazione dell'Istat. La disoccupazione torna a salire al 10,9%, e cresce ...

La disoccupazione torna a salire : 10 - 9 per cento a giugno - dice l'Istat : La disoccupazione “torna ad aumentare”, con un tasso che sfiora l’11 per cento. A giugno, comunica l’Istat, le persone in cerca di occupazione sono aumentate del 2,1 per cento (ovvero più 60mila), dopo tre mesi di crescita. Il tasso di disoccupazione sale al 10,9 per cento, in aumento di 0,2 punti p

Lavoro : proprio oggi i nuovi dati Istat. Disoccupazione in discesa - tra gli assunti solo 1 su 100 fisso : A maggio il tasso di Disoccupazione scende al 10,7%, in calo di uno 0,3. discesa più significativa per i giovani fra i 15 e i 24 anni dove il calo è di 1 punto; la Disoccupazione qui si attesta al 31,...

Lavoro - Istat : a maggio aumenta l’occupazione. Disoccupazione mai così bassa dal 2012 : Secondo i dati Istat a maggio si registra un'intensa crescita del numero dei lavoratori dipendenti (permanenti e a termine). Calano i disoccupati, mai così pochi dal 2012, e anche gli inattivi. Negli ultimi 12 mesi crescono in particolare i lavoratori a termine, soprattutto quelli tra i 15 e i 34enni e gli ultracinquantenni.Continua a leggere

