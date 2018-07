Istat | crescita e occupazione rallentano

Istat - SALGONO DISOCCUPAZIONE E CONTRATTI A TERMINE/ Rallenta la crescita Pil : +0 - 2% nel secondo trimestre : ISTAT, la DISOCCUPAZIONE torna a salire a giugno, portandosi al 10,9%. In crescita i CONTRATTI a TERMINE. I giovani senza lavoro SALGONO al 32,6%. Rallenta la crescita annua(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:54:00 GMT)

Istat - rallenta la crescita nel secondo trimestre : La durata dell'attuale fase di espansione dell'economia italiana - ricorda l'istituto di statistica - prosegue ormai da sedici trimestri, con una crescita complessiva nell'arco del periodo pari al 4,...

Industria - Istat : fatturato e ordini maggio in crescita a top 2018 : Roma, 17 lug., askanews, - fatturato e ordini dell'Industria in crescita a maggio in Italia. Secondo i dati dell'Istat il fatturato ha registrato un aumento per il terzo mese consecutivo, pari all'1,7%...

L'Istat frena sulle stime di crescita : Il Pil del nostro paese cresce a ritmi contenuti, segnala l'Isituto di Statistica nell'ultimo bollettino mensile. L'Italia vive un momento di debolezza nell'attività mainifatturiera e un calo di ...

Istat : la crescita frena ancora ma sale l'occupazione : Lo rileva l'Istituto di statistiche nell'ultima nota mensile, in cui conferma il rafforzamento del mercato del lavoro - "L'andamento economico evidenzia una nuova decelerazione, consolidando uno ...

Pil : Istat - nuova decelerazione - ritmo crescita contenuto(2) : (AdnKronos) – A giugno, indica l’Istat, l’indice del clima di fiducia dei consumatori ha mostrato un significativo aumento, recuperando il forte calo registrato a maggio, sostenuto dalla componente economica. Anche le aspettative sulla disoccupazione hanno segnato un deciso miglioramento. Nello stesso mese la fiducia delle imprese ha evidenziato un aumento più contenuto.Per le imprese manifatturiere, il livello della fiducia ...

Istat : rallenta crescita area euro - II e III trimestre Pil +0 - 4% : Roma, 3 lug. , askanews, La crescita dell'economia dell'area dell'euro è attesa proseguire a un 'ritmo più contenuto rispetto al 2017 lungo tutto l'orizzonte di previsione'. Nel secondo e terzo trimestre del 2018, il Pil della zona euro ...

