Istat | a giugno disoccupazione su | è al 10 | 9% Record contratti a termine

La disoccupazione torna a salire : 10 - 9 per cento a giugno - dice l'Istat : La disoccupazione “torna ad aumentare”, con un tasso che sfiora l’11 per cento. A giugno, comunica l’Istat, le persone in cerca di occupazione sono aumentate del 2,1 per cento (ovvero più 60mila), dopo tre mesi di crescita. Il tasso di disoccupazione sale al 10,9 per cento, in aumento di 0,2 punti p

Commercio estero : Istat - a giugno export extra Ue +7 - 9% su mese (3) : (AdnKronos) – Ancora con riguardo al confronto tendenziale, a giugno 2018 l’export verso la Svizzera (+55,1%), Stati Uniti (+18,8%) e India (+11,6%) è in forte aumento. In flessione le vendite di beni verso paesi OPEC (-18,3%), Medio Oriente (-13,1%) e Turchia (-12,5%). Gli acquisti da paesi OPEC (+34,9%) e Russia (+11,0%) registrano incrementi tendenziali molto più ampi della media delle importazioni, mentre sono in diminuzione ...

Prezzi : Istat abbassa stime giugno a 1 - 3% : ROMA, 17 LUG - L'Istat rivede la stima del tasso di inflazione a giugno abbassandola all'1,3%. La stima preliminare era dell'1,4%. Secondo i dati definitivi l'indice nazionale dei Prezzi al consumo ...

Istat - a giugno inflazione a +1 - 3% annuo : 11.55 L'Istat rivede la stima del tasso d'inflazione a giugno,abbassandola all'1,3% La stima preliminare era dell'1,4%. L'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,2% sul mese precedente e dell'1%3 su base annua (a maggio era +1%). "L'inflazione cresce nei beni legati maggiormente agli acquisti quotidiani (carburanti,frutta e vegetali freschi), che su base annua salgono del 2,7%,sottolinea l'Istat.Pesa sulla spesa settimanale ...

Inflazione : Istat - a giugno +0 - 2% su mese - +1 - 3% su anno : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – A giugno l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’1,3% su base annua (in crescita dal +1,0% registrato a maggio). La stima preliminare era +1,4%. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat. L’accelerazione dell’Inflazione si deve prevalentemente ai ...

Inflazione - Istat : a giugno boom per i prezzi di pasta e vino : Roma, 28 giu. , askanews, A giugno è boom per i prezzi di pasta e vino. Secondo le stime preliminari diffuse dall'Istat, per i Beni alimentari lavorati, che registrano una crescita sia in termini ...

Istat : a giugno l'inflazione vola all'1 - 4% : Roma, 28 giu. , askanews, A giugno l'inflazione ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'1,4% su base annua , in accelerazione rispetto al +1% di maggio, . E' la stima preliminare ...