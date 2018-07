“Irriconoscibile” Capelli lunghi e barba | Fabio Ferrara di UeD al top | le foto

caffeinamagazine

: Ho ritrovato dei miei selfie pre università e sono irriconoscibile: ho un aspetto umano, le sopracciglia accuratame… - Thismodernlove9 : Ho ritrovato dei miei selfie pre università e sono irriconoscibile: ho un aspetto umano, le sopracciglia accuratame… - VFrizzale : @ClaMarchisio8 @juventusfc @fbernardeschi Federico è irriconoscibile con i capelli così corti ?? - nuvolagreve : @Tiziachescrive Poi ci sono io, appena uscita dalla doccia, capelli infilzati da una bacchetta di legno e 3 borse s… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Molti spettatori di Uomini e donne si ricorderanno di, il corteggiatore casertano che partecipò alla trasmissione di Maria De Filippi prima nelle vesti di corteggiatore di Silvia Raffaele e poi successivamente lo vedemmo come aspirante pretendente di Ludovica Valli. A volerlo era stata la stessa Ludovica Valli, che poi lo scelse contro il parere del pubblico a casa in studio che, invece, tifava per il tatuatissimo Manuel Vallicella. Il secondo percorso dia U&D gli portò fortuna, visto che alla fine Ludovica Valli lo scelse e i due uscirono insieme dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi, pronti a vivere insieme la loro storia d’amore. Storia che, però, si concluse poco dopo la loro partecipazione a ”Temptation Island”. Successivamente pare anche che abbiano provato a rimettere insieme i pezzi della loro storia d’amore ...