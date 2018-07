iPhone | come nascondere foto | messaggi e altri segreti

Come migliorare la durata della batteria del tuo iPhone : Il tuo iPhone ha una durata della batteria imbarazzante? Il problema potrebbe essere una o più applicazioni che richiedono più risorse di quanto dovrebbero, ma Come fare a capirlo? È ciò che vedremo adesso, ma nulla si potrà fare se la batteria è arrivata alla fine del suo ciclo di vita. I problemi relativi alle batterie sono tra i più difficili da risolvere che tu sia proprietario di un iPhone oppure di un dispositivo con Android. Che si tratti ...

Come trasferire musica da PC ad iPhone : Avete acquistato da poco un iPhone e volete sapere Come trasferire musica da PC ad esso? Nelle prossime righe vi spiegheremo nel dettaglio varie soluzioni che vi consentiranno di passare i brani musicali preferiti dal vostro computer (che sia un PC Windows o un Mac) sul nuovo smartphone iOS. Non perdiamo altro tempo e scopriamo subito Come fare. Indice dei contenuti Come trasferire musica da PC ad iPhone con iTunes Come trasferire musica da PC ...

Come trasferire dati da iPhone a Huawei : Nel suo ampio catalogo di prodotti, Huawei propone sicuramente degli smartphone davvero interessanti (Come gli ultimi P20 e P20 Pro). Diversi ex possessori di melafonini sono passati proprio ai terminali proposti dall’azienda cinese poiché magari volevano provare l’esperienza offerta da Android oppure cercavano una soluzione più economica ma allo stesso tempo efficiente. Se anche voi siete fra questi, allora sicuramente vorrete ...

iPhone bloccato : come resettarlo : Resettare un iPhone bloccato può sembrare a primo acchitto un’operazione davvero complicata, soprattutto se vi siete dimenticati il codice di sblocco e non riuscite proprio a farvelo tornare in mente. Il primo pensiero che vi sarà passato per la testa è sicuramente quello di ricorrere alla garanzia Apple. In realtà oggi siete fortunati, perché in questo articolo vi spiegheremo come resettare un iPhone bloccato senza dover sborsare nemmeno ...

Come sbloccare iPhone X : Apple è riuscita ancora una volta a stupire i suoi fan con l’annuncio dell’iPhone X. Si tratta di un prodotto che ha finalmente rivoluzionato la gamma dei melafonini che da qualche anno a questa parte era diventata un po’ monotona. L’iPhone del 10º anniversario della società californiana porta con sé una nuova funzionalità di autenticazione chiamata Face ID, che differisce parecchio dalle altre soluzioni disponibili. Se ...

Come sbloccare iPhone senza codice : Da anni la società californiana Apple sta aumentando la sicurezza nei suoi dispositivi, in particolare in iPhone, inserendo sempre sistemi di sicurezza più innovativi. Con l‘iPhone 5S è stato introdotto il Touch ID, il sensore biometrico che consente solo al proprietario dell’iPhone di sbloccare lo stesso. Con l’ultimissima generazione di iPhone X è stato introdotto un sistema ancora più avanzato, il Face ID. È un sistema di ...

Come funziona Dazn e quanto costa : come vederlo in TV e in streaming su computer - iPhone e Android : Cos'è e come funziona Dazn, quanto costa e come è possibile visualizzare la piattaforma in TV ma anche in streaming, via computer e pure con iPhone e smartphone Android? Nelle ultime 24 ore non si fa che parlare d'altro, dopo l'ufficializzazione dell'accordo del servizio tra Perform Group e Mediaset Premium, come vi abbiamo raccontato, per i diritti delle partite di serie A e B. Possibile tuttavia usufruire solo dello specifico servizio senza ...

Come ripristinare l’iPhone : Il vostro iPhone non si comporta più Come una volta e si sta rallentando? Forse è arrivato il momento di ripristinare l’iPhone ai dati di fabbrica: in molti casi è la soluzione a tutti i vostri problemi. In questo modo potrete portarlo allo splendore di un tempo o risolvere i gravi problemi software che lo affliggono. Ci sono vari modi che ci consentono di ripristinare il nostro dispositivo. Vediamo insieme quali sono e cosa fare prima di ...

Come velocizzare l’iPhone lento : 10 consigli da seguire : Come velocizzare iPhone se lo smartphone di Apple è diventato improvvisamente lento oppure se volessimo più performance? Pur avendo sulla carta un hardware leggermente meno prestante dei rivali top di gamma, iPhone è da sempre nelle prime posizioni dei test di benchmark grazie a un’ottimizzazione molto buona. Tuttavia, accade spesso che le prestazioni calino in modo sensibile e graduale col passare del tempo. Se iPhone è diventato più ...

Come si calcola la percentuale con iPhone - Android - Google e calcolatrice : Le diverse possibilità di calcolo della percentuale su Google e sui dispositivi Android e iPhone: Come fare e app disponibili

Come bloccare un numero di cellulare su iPhone e Android : Le procedure per bloccare un numero di cellulare da Android o iPhone: Come fare, passaggi da seguire ed eventuali app specifiche

Come guardare film su iPhone : Ogni giorno utilizziamo il nostro iPhone per giocare, messaggiare e guardare i post su Facebook e Instagram. Se questo non dovesse soddisfarci più e nei momenti di svago volessimo fare altro? Ad esempio Come guardare film su iPhone? Esistono numerose app e siti che consentono la visione di film in modo totalmente gratuito. Scopriamoli quindi insieme. PopCorn TV Lo storico sito PopCorn consente la visione gratuita di video on-demand. Sono ...

Come scaricare film su iPhone : Chi non ama guardare un bel film direttamente sul proprio dispositivo? Se volete scaricare film su iPhone siete capitati nel posto giusto. Durante lunghi tragitti potrebbe capitare di annoiarsi e di voler, magari vedere film che non si ha avuto il tempo di vedere in precedenza, magari perché impegnati. Per fortuna anche questa volta la tecnologia ci viene incontro per rendere tutto il più semplice possibile. Vi indicherò una serie di metodi per ...

Come usare “Continua su PC” di Windows 10 con Android e iPhone : Lo Spring Update 2018 è in distribuzione da Aprile 2018, tuttavia, è possibile che alcuni utenti non lo abbiano ancora ricevuto e che si trovino quindi alle prese con il precedente aggiornamento, non brillantissimo – va detto – ma comunque utile anche per l’interessante funzione “Continua su PC“. A cosa ci riferiamo? È presto detto, il Fall Creators Update, rilasciato da Microsoft lo scorso autunno, ha introdotto ...