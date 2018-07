Io sto con i migranti | a Trento la staffetta della solidarietà

Barricate di rifiuti al centro storico - residenti protestano contro la sistemazione dei container : Rivolta in vico Croce al Lavinaio, dove i cittadini hanno rovesciato rifiuti in strada e innalzato Barricate con i cassonetti dei rifiuti. Poco dopo le 17, la stradina a ridosso di Porta Nolana, è ...

"Io sto con i migranti" La staffetta della solidarietà : "Perché non tutti gli italiani sono come Salvini" dicono gli organizzatori di un sit in a rotazione in piazza Duomo a Trento. A dare l'esempio una ottantenne di Arco che domenica si è seduta davanti alla chiesa per ore con un foglio con su scritto: "Io, cristiana, dico sì ai...

Basket - Europei Under 18 maschili : l’Italia chiude al terzo posto il primo girone dopo la sconfitta con la Lettonia padrona di casa : L’Italia entra negli ottavi di finale degli Europei Under 18 con una vittoria e due sconfitte. Gli azzurri, dopo aver perso con la Grecia e vinto con la Croazia, sono stati sconfitti dai padroni di casa della Lettonia a Ventspils, terminando a pari punti con la Croazia, ma davanti in virtù del successo nello scontro diretto. Il 65-81 patito contro la Grecia è stato in buona parte causato dai 32 punti di Nikolaos Rogkavolopoulos, che sta ...

1° agosto " 1° ottobre : riprendono le immatricolazioni per i 6 corsi con accesso in ordine cronologico : ... dalle 9 alle 17: · dalle 9: o Scienze e tecnologie alimentari · dalle 11: o Biotecnologie · dalle 13: o Scienze motorie, sport e salute · dalle 15: o Biologia · dalle 17: o Chimica , per la porzione ...

Musei - Franceschini : “stop domeniche gratuite? Scelta fatta solo per marcare discontinuità politica. Governo ci ripensi” : “Quando una cosa funziona e va incontro ai bisogni delle persone non va cambiata solo perché chi l’ha fatta ha un colore politico diverso. Spero che il Governo ci ripensi”. A dirlo, alla Camera, Dario Franceschini, ex ministro dei Beni culturali, sulla decisione dell’attuale ministro del Governo Lega-M5s, Alberto Bonisoli, di annullare le domeniche gratuite nei Musei. L'articolo Musei, Franceschini: ...

Earth Overshoot Day : dal 1 agosto siamo in debito con la Terra : Quanti litri d'acqua al giorno ci servono? Vai alla gallery , 10 foto, L'impatto dell'uomo sul mondo in 35 foto dall'alto Vai alla gallery , 36 foto,

Scontri tra pusher a Ferrara Assalti con macete - mazze - pistole : Un'aggressione domenica e tre lunedì. I testimone oculari riferiscono di una lotta per spartirsi le piazze di spaccio in città. Tra questi, per un caso, è presente anche il consigliere comunale della Lega Nicola Lodi: “Ero al momento giusto nel posto sbagliato. Un incubo. Non ci è scappato il morto ma siamo al quarto scontro per strada in due giorni. Qua oramai è normale” Segui su affaritaliani.it

Fede ufficializza la storia con Paola Di Benedetto e la difende dagli attacchi delle fan : A spopolare online, nelle ultime ore, è la notizia di gossip che vede due tra le celebrità più seguite dal popolo degli internauti, Federico Rossi e Paola Di Benedetto, confermare via social-media il rumor sulla loro love-story. La conferma della storia d'amore del cantante e l'ex-naufraga ha letteralmente diviso il popolo della rete a metà, tra coloro che si dichiarano felici per la neo-coppia e le fan più accanite del cantautore, che criticano ...

Armenia-Italia : visita di Mattarella a Erevan conferma rapporti basati su radici storiche e culturali : Importante anche l'incontro con Nikol Pashinyan, la nuova figura politica di riferimento dell'Armenia, che dall'8 maggio scorso è alla guida... Il presidente Mattarella ha avuto modo di incontrare ...

Una Vita Anticipazioni 1 agosto 2018 : Cayetana rivela a Teresa di conoscere la sua vera identità : Cayetana ammetterà finalmente di essere a conoscenza dello scambio di identità e minaccerà Teresa sperando di eVitare rivendicazioni.

Agenda economica del 1° agosto 2018 : ITALIA Primo semestre 2018 - FTSEMib : Campari ; Ferrari ; IntesaSanpaolo ; Poste Italiane ; Tenaris , Comunicato il 2 agosto prima dell'apertura di Piazza Affari, . - MidCap : Iren . - STAR : ...

Beppe Grillo attacca i media : “Quante storie per l’uovo lanciato contro Daisy Osakue” : Beppe Grillo attacca ancora una volta la stampa: "L'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di merda oppure il caso" - ha scritto su Facebook - "Quello che fanno i media è portare la nazione verso il baratro: non avevo mai visto con i miei occhi un così forte condizionamento prima d’ora".Continua a leggere

stop ai musei gratis di domenica - la scelta di Bonisoli e la discontinuità come regola politica : Il nuovo ministro per i Beni culturali, Alberto Bonisoli Il ragionamento tiene, ed ha una sua logica molto precisa: somiglia anche molto, nello spirito e nell'approccio, alla revisione dell'Art Bonus .

Grillo attacca i media : “Quante storie per l’uovo lanciato contro Daisy Osakue” : Beppe Grillo attacca ancora una volta la stampa: "L'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di merda oppure il caso" - ha scritto su Facebook - "Quello che fanno i media è portare la nazione verso il baratro: non avevo mai visto con i miei occhi un così forte condizionamento prima d’ora".Continua a leggere