Inter | Vrsaljko in arrivo | a Milano per visite e firma

Inter - il futuro di Vidal lo svela il figlio : “ecco dove andrà” - intanto Vrsaljko sbarca a Milano : Arturo Vidal in procinto di lasciare il Bayern Monaco, il futuro del calciatore cileno lo ha svelato il figlio Alonsito: tutti i dettagli “Tanti mi chiedono dove andrà a giocare mio papà. Posso dire che ci sono due opzioni: il Barcellona e l’Inter”. Sono le parole del figlio di Arturo Vidal, Alonsito, il quale su Youtube ha parlato della prossima destinazione del padre. Dunque affare avviato con l’Inter, ma occhio ...

Inter scatenata sul mercato - dopo Vrsaljko si tratta per Vidal : Rummenigge e Ausilio a colloquio : Rummenigge e Ausilio a colloquio per trattare Vidal, il cileno più vicino all’Inter o no? Le ultimissime dopo il colpo di mercato arrivato in serata, in cui l’Inter si è accaparrato Vrsaljko, tocca alla trattativa per la cessione di Arturo Vidal dal Bayern Monaco entrare nel vivo. È notizia delle ultime ore l’incontro tra Rummenigge ed Ausilio per trattare il cileno. L’affare appare complicato, ma le parti sembrano ...

Inter - trovato l'accordo con l'Atletico per Vrsaljko : prestito con diritto di riscatto - operazione da 24 milioni : L'Inter piazza il colpo Sime Vrsaljko. L'ormai ex terzino destro dell'Atletico Madrid sarà infatti un nuovo giocatore nerazzurro. Decisivo il blitz nelle ultime ore del club nerazzurro che ha trovato ...