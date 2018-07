Inter | ufficiale Vrsaljko | a Milano per visite e firma

Ufficiale - Sime Vrsaljko è un calciatore dell'Inter. Il terzino sbarca in Italia : Ora è anche Ufficiale. Con un comunicato sul sito, l' Atletico Madrid ha annunciato la cessione di Sime Vrsaljko all'Inter. Il terzino croato è atteso nelle prosSime ore a Milano, per le visite ...

Calciomercato Ternana - ufficiale : c'è Rivas dall'Inter : TERNI - Colpo in entrata per la Ternana che si assicura Rigoberto Rivas , baby attaccante dell' Inter . Il trasferimento si consuma con la formula del prestito secco per un anno. Ecco la nota ...

Inter - il comunicato ufficiale sugli infortuni di Karamoh e Nainggolan : Karamoh e Nainggolan infortunati, l’Inter ha diffuso un bollettino medico per chiarire quanto accaduto ai due uomini della rosa di Spalletti Karamoh e Nainggolan alle prese con due acciacchi dopo la prima amichevole dell’Inter. Il club nerazzurro ha diramato un comunicato in merito alle condizioni dei due calciatori: “Esami strumentali per Radja Nainggolan e Yann Karamoh all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: ...

Calciomercato Inter - Salcedo ufficiale : Dopo gli acquisti in prima squadra di Asamoah,De vrij, Politano e Nainggolan, l’Inter si aggiudica anche il 2000 ex Genoa Salcedo, che andrà a far parte del progetto Primavera. L’Inter ha ufficializzato il suo acquisto sul proprio sito ufficiale: “Fc Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il Genoa per il trasferimento in nerazzurro del calciatore Eddie Anthony Salcedo Mora a titolo temporaneo ...

Calciomercato Inter - ufficiale : risolto in anticipo il prestito di Bastoni all'Atalanta : MILANO - Alessandro Bastoni sarà da subito un giocatore dell' Inter : la società meneghina ha infatti annunciato ufficialmente la risoluzione anticipata del prestito del ragazzo all' Atalanta , club ...

Eder al Jiangsu Suning/ Foto - ufficiale - all'Inter cinque milioni di euro : Eder è ufficialmente un nuovo calciatore del Jiangsu Suning. L'attaccante italo-brasiliano lascia l'Inter a cui andranno cinque milioni di euro, per il calciatore invece un ricco contratto(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 12:08:00 GMT)

UFFICIALE - L'Inter cede il giocatore a titolo temporaneo : Il neo estremo difensore biancoverde è a disposizione di mister Scienza per il ritiro di Latronico'. L'ultima stagione ha visto Pissardo grande protagonista con la Primavera delL'Inter. Il giovane ...

Ufficiale - Lautaro Martinez all’Inter : ecco le cifre dell’operazione : L'attaccante argentino classe '97 ha firmato un contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno del 2023. Arriva dal Racing Club di Avallaneda. L'articolo Ufficiale, Lautaro Martinez all’Inter: ecco le cifre dell’operazione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - ufficiale Lautaro Martinez : le prime parole da nerazzurro : Lautaro Martinez è un calciatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato il colpo in giornata, ecco il saluto dell’argentino Lautaro Martinez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino ha sottoscritto con il club nerazzurro un contratto fino al 30 giugno 2023. L’attaccante argentino, alto 174 centimetri, è un giocatore moderno, tecnico, abile con entrambi i piedi, rapido e ...