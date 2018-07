Inter | trovato l' accordo col Bayern per Vidal

ilgiornale

(Di martedì 31 luglio 2018) Continua il mercato da protagonista dell', i nerazzurri hannol'con ilMonaco per il cileno Arturo.Non sono rimaste inascoltate le richieste di rinforzi da parte di Luciano Spalletti, in poche ore la società nerazzurra si è messa in moto per realizzare due colpi importantissimi per rinforzare la rosa e alzare il livello qualitativo della formazione titolare. Chiusa di fatto la trattativa per il terzino destro croato Sime Vrsaljko, il croato arriverà in prestito di 6,5 milioni di euro con un diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni. E' vicinissimo l'arrivo anche del centrocampista cileno Arturo, ilsembra infatti aver calato le pretese iniziali e dato l'assenso per un prestito biennale oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto per un cifra totale di 22 milioni. Formula che consente all'di assorbire l'operazione all'no dei ...