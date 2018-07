Inter | sarebbe fatta per Vidal | i dettagli e le cifre

Vidal sarebbe pronto ad abbassarsi l'ingaggio per andare all'Inter : L'Inter continua a muoversi sul mercato in cerca degli ultimi tasselli da inserire in squadra per completare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. Sono due i ruoli da puntellare: il terzino destro e il centrocampista centrale e a dichiararlo è stato lo stesso tecnico nerazzurro nel post partita dell'amichevole disputata martedì contro lo Sheffield. A centrocampo l'obiettivo numero uno sembra essere diventato il centrocampista ...

Inter - Mourinho all'assalto di Perisic : il sostituto ideale sarebbe Di Maria (RUMORS) : In casa Inter [VIDEO]il Calciomercato è in una situazione di stallo. Dopo la partenza sprint, con ben 5 acquisti all'attivo, Piero Ausilio si è momentaneamente fermato cercando qualche altro affare in giro per l'Europa. Quasi certamente arrivera' un centrocampista centrale e probabilmente anche un terzino destro, ma un particolare occhio è rivolto a quello che può succedere in uscita. Mourinho vuole Perisic nel suo team José Mourinho pare aver ...

Leno - l'Intermediario : 'Con Sarri sarebbe andato al Napoli ma Ancelotti ha scelto altro' - : A curare la trattativa con il Bayer Leverkusen ci ha pensato l'intermediario Fabio Parisi, che è intervenuto nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli' , in onda sulle frequenze di RMC Sport : 'Il ...

Intercettazioni - il ministro Bonafede : 'Stop a riforma - passo indietro sarebbe dannoso' : 'Le modifiche introdotte' dalla riforma delle Intercettazioni del precedente governo, 'appaiono come un dannoso passo indietro sulla strada della qualità ed efficacia delle indagini e rispetto alla ...

Il creatore di Anothe World spiega perché un sequel sarebbe Interessante : Eric Chahi è il creatore di Another World e si è fatto conoscere nel medium videoludico per il numero di innovazioni che ha portato nei suoi titoli.Ebbene come possiamo apprendere da Gonintendo in occasione del lancio di Another World per Nintendo Switch, il creatore della serie è stato intervistato e ha lasciato qualche dichiarazione in merito ad un possibile sequel del gioco.Riguardo tale possibilità, egli dice: "sarebbe un'impresa complicata ...

Mercato Inter - i nerazzurri pensano a Morata : sarebbe un colpo da 60 milioni (RUMORS) : L'Inter ha da qualche giorno cominciato la preparazione in vista della stagione 2018-2019, ma la società non ha smesso di lavorare sul Mercato nel tentativo di fornire a Luciano Spalletti qualche altra pedina di valore per non sfigurare nella prossima Champions League. I nerazzurri sono consapevoli, infatti, che la prossima stagione sarà molto impegnativa, motivo per il quale servirebbero almeno due calciatori per ruolo per non dare troppo ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - si può fare : sarebbe un colpaccio per l'Intera Serie A : 5 Il sogno di una notte di inizio estate potrebbe concretizzarsi entro questo fine settimana. Cristiano Ronaldo alla Juventus, una trattativa dal 'sapore antico', perché in un certo qual modo riporta il calcio italiano indietro di qualche decennio, quando era normale che i migliori fuoriclasse del pianeta sbarcassero nel Belpaese dove si giocava 'il campionato più bello del mondo'. Tale era la Serie A negli anni '80 e '90, quando i ...

Cory Barlog sarebbe Interessato a una serie TV dedicata a God of War : Una serie TV dedicata a God of War? Secondo Cory Barlog non è del tutto da escludere anche se, al momento, non risulta in lavorazione. Tempo fa, in rete circolava una locandina di una presunta serie TV ma si rivelò essere un falso, ovviamente i molti fan di Kratos erano entusiasti all'idea e, forse, il sogno di una serie su Netflix potrebbe, prima o poi, diventare realtà.Come segnalano i colleghi di VG247, il director dell'ultimo apprezzato God ...

Una partita à la Monty Python sarebbe stata più Interessante di Russia-Arabia : “Signori, stasera mi sforzerò di dimostrarvi che la borghesia è immortale”. Non male, come incipit. D’accordo, è copiato. Ma oggi funziona persino meglio di quando lo usò lo scrittore Joseph Roth, nel 1927, a Francoforte sul Meno, di ritorno dalla Russia bolscevica. Quale migliore dimostrazione, inf

Governo - il ministro dell’Interno Salvini : “Femministe pro Islam? Si mettano il burqa. Per alcune sarebbe pure meglio” : “In Italia abbiamo i fenomeni a sinistra che sono femministe e a favore dell’Islam. Mettetevi d’accordo con voi stesse: o fai la femminista o ti metti il burqa. Magari qualcuno starebbe meglio col burqa”. Sono le parole di Matteo Salvini, ministro dell’Interno, a Brescia, venerdì 8 maggio, per la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca Paola Vilardi, avvocata di Forza Italia sostenuta dalla Lega e ...

Mario Balotelli : 'Io capitano della nazionale? Mi Interessa poco - ma sarebbe un segnale per gli immigrati africani' : Parole caute, misurate, quelle di Balotelli, che non si fa trascinare in una polemica politica in un momento delicato come questo: con lo scontro in atto tra Italia ed Europa e con chi non perde ...