Inter | lista Champions e Fair Play finanziario | ecco chi rischia l' esclusione

Inter - Dalbert Vecino e Gagliardini rischiano il taglio dalla lista Champions : L'Inter è alle prese con la compilazione della lista Champions e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come i calciatori a rischio siano Gagliardini, Vecino e Dalbert. 'Più complessa la situazione per la Champions, dove le restrizioni del Financial Fair Play obbligano l'Inter a una rosa di ...

Kekko Silvestre smentisce lo scioglimento dei Modà : “La carriera da solista non mi Interessa” : Kekko Silvestre smentisce lo scioglimento dei Modà. A confermarlo è proprio il diretto interessato, che questi giorni ha presentato la sua nuova squadra di lavoro con la quale sta realizzando il progetto di Cash, il libro estratto dalla sceneggiatura del film che avrebbe dovuto dirigere e che è atteso per il mese di ottobre. Nonostante il nuovo disco in lavorazione, sono stati tanti i dubbi dei fan in merito al futuro dei Modà che ancora non ...

Sgomberi a Roma - la prima lista : 'Priorità a 6 Interventi'. Ma la giunta si spacca : Le posizioni sono diverse e opposte, tanto che alla prima occasioni si scontrano che è una bellezza. Da una parte per esempio ci sono le assessore Margherita Gatta, Lavori pubblici, e Rosalba ...

Bannon lancia l'Internazionale populista europea. Si chiamerà "The Movement" : Steve Bannon sarebbe pronto a sfidare George Soros e scatenare una rivoluzione di destra in Europa. È quanto riporta il sito americano Daily Beast in un lungo articolo in cui, citando direttamente Bannon, spiega che l'ex stratega di Donald Trump sta per lanciare una fondazione in Europa per rafforzare le destre europee. Si chiamerà Il Movimento (The Movement, il nome in inglese), e, secondo il sito Bannon spera che ...

Inter - da Madrid : Icardi nella lista di Perez - il Real ritorna su Maurito : Secondo Marca il presidente dei merengues pronto a versare i 110 mln della clausola che però è scaduta cinque giorni fa

Calabria - muoiono un motociclista 32enne e un'Intera famiglia per incidente stradale : Nella giornata di oggi 16 luglio un giovane di 32 anni è deceduto dopo essersi scontrato con la propria moto contro un albero. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Nella giornata di ieri un altro grave incidente stradale sull'A1 ha causato il decesso di un'intera famiglia originaria del cosentino: entrambi i coniugi avevano 35anni, mentre il piccolo aveva solo 6 mesi. Calabria, giovane muore a causa di un incidente in moto Poche ore fa nella ...

L’Internazionale Socialista per il boicottaggio di Israele : L’Internazionale Socialista è approdata, come i lettori del Foglio sanno, alla mozione per il boicottaggio di Israele. Alla definizione della sua politica come politica di apartheid verso i palestinesi. Alla glorificazione martirologica non della Gaza popolare, ma di Hamas, che la Gaza popolare la s

Bonafede : “stop Riforma Intercettazioni - è dannosa”/ Ultime notizie - Sisto (FI) : “populista e giustizialista” : Riforma Intercettazioni, stop di Bonafede: "Dannosa". Ultime notizie, ministro della Giustizia in commissione al Senato: "Priorità alla legittima difesa"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 14:00:00 GMT)

Il costituzionalista e la richiesta di Matteo Salvini : 'Sergio Mattarella non può Intervenire' : Pesante, ma politica. Più preoccupante è il tentativo di coinvolgere il capo dello Stato' perché spiega Luciani, 'l'articolo 104 della Costituzione stabilisce che il presidente della Repubblica sia ...

L'Inter non prenderebbe Malcom a titolo definitivo per via della lista Champions : Uno degli obiettivi rimasti di questa sessione di Calciomercato delL'Inter, dopo i cinque acquisti ufficializzati fino ad ora, è sicuramente l'esterno brasiliano del Bordeaux, Malcom Filipe de Oliveira. Classe 1997, Malcom ha gia' espresso la volonta' [VIDEO] al club francese di volersi trasferire a Milano ma ha lasciato intendere di non volere lo scontro con i transalpini e così, dopo non essersi presentato al primo giorno di ritiro, da ...

Prima la Baviera - poi Bruxelles L'anti-Ue Kurz guida l'Unione In arrivo l'Internazionale populista : Il premier austriaco Sebastian Kurz guiderà l'Unione europea per sei mesi. Il primo obiettivo sono le elezioni in Baviera in ottobre, poi quelle Europee di maggio. Sempre più vicina l'Internazionale populista che spaventa Bruxelles Segui su affaritaliani.it

Prima la Baviera - poi Bruxelles L'anti-Ue Kurz guida l'Unione In arrivo l'Internazionale populista : Il premier austriaco Sebastian Kurz guiderà l'Unione europea per sei mesi. Il primo obiettivo sono le elezioni in Baviera in ottobre, poi quelle Europee di maggio. Sempre più vicina l'Internazionale populista che spaventa Bruxelles Segui su affaritaliani.it

Politano all'Inter/ Accordo con il Sassuolo : "Non era in lista di nozze" - Odgaard nell'affare : Politano all'Inter, Accordo raggiunto con il Sassuolo: visite mediche effettuate, l'esterno offensivo ironizza, "non era in lista di nozze". Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:24:00 GMT)

[L'Intervista] Il "caso" Scajola : "Il centrodestra è finito e Forza Italia non può seguire la deriva populista di Salvini" : Non può essere lui l'uomo nuovo del centrodestra Italiano? "Io sono rimasto legato ad un concetto nobile della politica, ovverosia la politica non gestisce l'esistente ma lavora e indica il futuro. ...