Inter | Juve e Sassuolo su un baby 2001

Guidolin : 'L'Inter può essere l'anti-Juve - ma solo a patto che...' : Intervenuto alla Gazzetta dello Sport, Francesco Guidolin elogia il mercato dell'Inter. ' Chi può essere l'anti-Juve? L'Inter, a patto che la squadra segua Spalletti. L'Inter partiva da un ottimo livello e si è migliorata con De ...

Inter - pazza idea di Bonolis : “se la Juve ha preso Ronaldo - l’anno prossimo mi aspetto che a Milano arrivi Messi” : Il noto tifoso nerazzurro ha parlato del mercato dell’Inter, lanciando una pazza suggestione di mercato Se Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus, l’Inter può sognare Leo Messi. E’ questa la suggestione di Paolo Bonolis, noto tifoso nerazzurro che ha fatto il punto sul mercato della società di Suning. “Per quello che sta facendo sul mercato l’Inter di oggi sembra una squadra superiore rispetto a quella ...

Benfica-Juventus in tv : dove vedere la International Champions Cup 2018 : Benfica-Juventus ICC 2018 in streaming Appuntamento alle ore ore 19.05 da Harrison: Benfica vs Juventus diretta esclusiva Sky Sport International Champions Cup , canale 208, e in differita alle 21:...

Il calendario dell'Inter 2018/2019 : a dicembre Roma - Juve e Napoli : L'Inter esordirà dunque il 19 agosto in casa del Sassuolo, contro l'unica squadra capace di battere i nerazzurri la scorsa stagione sia all'andata che , soprattutto, al ritorno, alla penultima, "...

Moratti “sfida” la Juventus : “fossi stato presidente dell’Inter ci avrei provato per Cristiano Ronaldo…” : Cristiano Ronaldo continua a far discutere, il suo arrivo alla Juventus è stato il vero crack del calciomercato estivo italiano Il colpo dell’anno (e non solo) è stato di certo quello della Juventus, capace di accaparrarsi Cristiano Ronaldo. Massimo Moratti intervistato da San Marino RTV, ha parlato dell’acquisto bianconero, ipotizzando anche un arrivo all’Inter qualora lui fosse stato ancora presidente. A precisa ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : l’asse Juve-Milan ed il colpo dell’Inter - innesti per Genoa - Lazio - Toro e Samp : 1/7 AFP/LaPresse ...

Serie A - calendario : Ronaldo debutta con il Chievo. Alla 7^ giornata c’è Juve-Napoli e derby Roma-Lazio - alla 9^ Inter-Milan : Cristiano Ronaldo debutta in Serie A al Bentegodi di Verona. I campioni d’Italia della Juventus infatti giocheranno la prima di campionato contro il Chievo. La giornata in programma il 19 agosto offre poi subito uno scontro diretto: Lazio-Napoli. La Roma affronta il Torino in trasferta, l’Inter andrà a Sassuolo mentre il Milan ospiterà il Genoa. Inizio difficile per per Lazio e Napoli che alla seconda giornata trovano rispettivamente la ...

