Inter | in arrivo Vrsaljko con il suo nuovo soprannome

Calciomercato Inter - Vrsaljko è in dirittura d'arrivo : MILANO - Sime Vrsaljko sta per diventare un giocatore nerazzurro: il terzino croato dell' Atlético Madrid entro martedì sosterrà le visite mediche con l' Inter : il club meneghino ha trovato l'intesa ...

Calciomercato Inter – Accelerata nerazzurra per Vrsaljko - operazione in dirittura d’arrivo : le cifre : Il club nerazzurro è vicino a mettere le mani su Sime Vrsaljko, per l’Atletico Madrid pronti otto milioni di prestito oneroso e diciassette di riscatto L’Inter è vicina a Sime Vrsaljko, accelerazione decisiva nelle ultime ore del club nerazzurro che ha sciolto le riserve per il croato. Contatti positivi tra l’Atletico Madrid e i nerazzurri, che hanno messo sul piatto un prestito oneroso di otto milioni e un diritto di ...

International Champions Cup Day 1 - il diario di Sky : l'arrivo in New Jersey e la prima maglia di Messi : ... il terzogenito di George, classe 2000, attaccante del Paris Saint Germain che ha già fatto un gol in questa ICC contro il Bayern Monaco anche se dall'altra parte del mondo , a Klagefurt in Austria, .

Calciomercato Inter - succede di tutto : Ausilio prepara due colpi - intanto in arrivo “pazze offerte” : Inter scatenata sul mercato con diverse operazioni che potrebbero andare in porto nelle prossime ore, Piero Ausilio lavora a due colpi in entrata In casa Inter si stanno vivendo ore concitate in chiave Calciomercato. Sia in entrata che in uscita, sono arrivate notizie molto importanti da più fronti, notizie che potrebbero portare a cospicui cambiamenti nella rosa di mister Spalletti. In primis, dalla Spagna, Marca rilancia una bomba non da ...

PES 2019 - in arrivo una limited edition dedicata all’Inter : Si avvicina l’inizio della nuova stagione e cresce l’attesa degli appassionati per l’arrivo sul mercato di PES 2019, la nuova edizione del game calcistico realizzato da Konami che come ogni anno presenterà diverse novità. La software game giapponese quest’anno ha deciso di giocare d’anticipo rispetto alla “rivale” EA Sports” e ha deciso di anticipare le […] L'articolo PES 2019, in arrivo una ...

Vodafone - in arrivo aumenti fino a 4 euro su rete fissa e mobile | Le offerte Interessate | Come recedere : Vodafone, in arrivo aumenti fino a 4 euro su rete mobile e fissa Vodafone, in arrivo aumenti fino a 4 euro su rete fissa e mobile - Le offerte interessate - Come recedere Vodafone annuncia nuove ...

Calciomercato - Mourinho : 'L'arrivo di CR7 rilancia la Serie A. Inter e altre non siano passive' : ... la Serie A ora è diventato uno dei campionati migliori del mondo. Nel calcio tutto può cambiare, se cambia la prospettiva di società come Inter, Napoli, Roma e Milan se non accettano in modo passivo ...

Ufficiale - l’Inter anticipa l’arrivo di Bastoni dall’Atalanta : Inter, arriva Bastoni dall’Atalanta, il giovane difensore ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2023 con il club milanese “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l’Atalanta per la chiusura anticipata del prestito di Alessandro Bastoni. Il difensore classe 1999 ha anche rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2023”. L’Inter, attraverso un comunicato Ufficiale ...

Attesa a Trapani per l’arrivo della nave Diciotti Nella notte Interrogatori per decidere sui fermi : È atteso intorno alle 10.30-11 l’approdo al porto di Trapani della nave Diciotti con a bordo i 67 migranti che erano stati soccorsi domenica scorsa dal cargo Vos Thalassa. Sul molo Ronciglio, affollato di cronisti e fotografi, è pronta la task force predisposta dalla Prefettura per accogliere i migranti. l’arrivo era previsto per stamani alle 8, ma...

Inter - De Vrij : "Arrivo di CR7 è super. Spareggio Champions? Ho dato tutto" : Cinquantadue giorni dopo l'ultima di campionato torna a parlare Stefan de Vrij. La tempistica è importante, perché proprio nell'ultima giornata, quel Lazio-Inter ha deciso la corsa Champions. Dopo ...

Juve al via in attesa dell'arrivo di CR7 L'Inter riparte con Icardi e Lautaro : Juventus e Inter partono oggi. Non a fari spenti, perché per due società del genere non sono previsti. Mai. A maggior ragione in queste ore, dopo che la Signora si è messa in testa la folle idea di portare in Italia Cristiano Ronaldo: quanto alL'Inter, ha per il momento trattenuto Icardi e portato a termine una campagna acquisti insieme giudiziosa (De Vrij e Asamoah a parametro zero, per esempio) e scintillante (Nainggolan e Politano, più il ...

Migranti - nave militare con 106 persone a Messina. Salvini : bloccherò arrivo missioni Internazionali : Centinaia di persone con le magliette rosse, che aderivano all'iniziativa promossa ieri da Libera, Anpi, Arci e Legambiente a favore dell'accoglienza Migranti, hanno accolto ieri sera a...

L'Inter pensa anche alla Primavera : in arrivo Eddy Salcedo dal Genoa (RUMORS) : L'Inter è sicuramente la protagonista assoluta in questa sessione di Calciomercato. La societa' nerazzurra ha chiuso cinque acquisti rinforzando in ogni reparto la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Di sicuro le operazioni in entrata non finiranno qui visto che il direttore sportivo Piero Ausilio ha dichiarato che arriveranno ancora un terzino destro, un centrocampista da schierare in mediana al fianco di Marcelo Brozovic e un ...

Inter - ufficiale l’arrivo di Asamoah : L‘Inter comunica di aver perfezionato il contratto con Kwadwo Asamoah, il giocatore ghanese vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2021. Nato ad Accra il 9 dicembre 1988, Asamoah arriva in nerazzurro dopo aver vestito le maglie di Udinese e Juventus, oltre a quella della Nazionale ghanese. Asamoah ha collezionato sinora un totale di 69 presenze e 4 reti con la Nazionale del suo paese con cui ha conquistato un terzo bronzo nel ...