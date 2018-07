Inter | il futuro di Vidal lo svela il figlio | “ecco dove andrà” | intanto Vrsaljko sbarca

Il futuro dell'Italia è in Europa e in nessun altro posto. L'Intervista di Conte a Fox News : "Abbiamo intenzione di rimanerci, ci sentiamo a nostro agio e non c'è futuro in un altro posto". Così, in un'intervista a Fox News, il premier Giuseppe Conte risponde alla domanda se l'Italia resterà nell'Unione Europea. "Ovviamente vogliamo rimanere" nell'Unione Europea, ha proseguito Conte, ma "anche secondo la nostra visione e i nostri bisogni". "Il ...

Inter - tra presente e futuro : arriverà uno tra Vidal o Barella : Inter- Dopo l’acquisto di Radja Nainggolan, Luciano Spalletti avrebbe chiesto espressamente un altro centrocampista capace di spezzare il gioco, ma anche di attaccare gli spazi e riproporsi in fase offensiva. Resta vivo il nome di Arturo Vidal. Come sottolineato nei giorni scorsi, il centrocampista cileno avrebbe già dato il suo ok al potenziale passaggio in […] L'articolo Inter, tra presente e futuro: arriverà uno tra Vidal o ...

Inter - Spalletti tra futuro e mercato : “c’è necessità di Intervenire. Vidal? Ecco cosa posso dire” : L’allenatore dell’Inter ha parlato del mercato nerazzurro, confermando l’arrivo di altri giocatori Il mercato dell’Inter non è ancora finito, lo conferma Luciano Spalletti al termine di un incontro con Ausilio andato in scena ieri a cena. L’allenatore nerazzurro ha sottolineato come manchi ancora qualcosa alla rosa a sua disposizione, senza però sbottonarsi sui nomi. LaPresse/Xinhua “I direttori stanno ...

Ilva - dal «giallo» sulla gara ai rischi sul futuro. Tutti gli Interrogativi a un anno dall’aggiudicazione : Dodici mesi fa la scelta su Am Investco Italy, immediatamente contestata dalla cordata concorrente AcciaItalia. Ora i dubbi di Di Maio rimettono in discussione la gara...

MotoGp - Pedrosa si… auto-Intervista : “mi manca l’ingenuità degli inizi. Futuro? Qualche idea c’è - ma…” : Il pilota spagnolo si è auto-intervistato, raccontando un po’ di sè e svelando di avere alcuni progetti per il futuro Un’intervista particolare, fatta da Pedrosa a… Pedrosa. Un particolare gioco di immagini, in cui il pilota spagnolo si è auto-intervistato, raccontando un po di sè e della sua vita, una chiacchierata interessante in cui il pilota della Honda ha svelato di avere alcuni progetti per il futuro. / AFP PHOTO / ...

MotoGp – Dal futuro di Pedrosa al potenziale di Lorenzo - Puig sincero : “Ducati? Non mi Interessa cosa pensassero” : Alberto Puig e il futuro della Honda: dall’idea di Pedrosa tester alle ambizioni con Jorge Lorenzo Ancora una settimana di vacanza per i piloti della MotoGp: il mondo a due ruote tornerà protagonista ad agosto per un mese di fuoco. Una brevissima pausa estiva quindi per ricaricare le energie e riordinare le idee prima della fase decisiva del campionato. Intanto, c’è chi guarda già al futuro e pensa a quello che si prospetta un ...

Cagliari - Giulini conferma : “Difficile trattenere Barella - ha tre richieste”. Futuro all’Inter? : DIFFICILE trattenere Barella- Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, intervenuto dai ritiro rossoblù a Pejo, e come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il presente e il Futuro del Cagliari. Focus sul nuovo stadio e importanti indiscrezioni anche sul fronte mercato. Il presidente ha […] L'articolo Cagliari, Giulini conferma: “Difficile ...

Milan - il futuro di Bonucci nelle prossime 48 ore. L'Inter valuta Vidal : Sull'altra sponda meneghina invece L'Inter non molla Vrsaljko , ma l'Atletico non recede dalla richiesta di 25 mln, e, secondo Sport Mediaset, sarebbe pronta a fare un'offerta al Bayern Monaco per ...

Arturo Vidal 'pronto per il futuro' : il post su Instagram fa sperare l'Inter : In casa Inter si continua a lavorare alacremente sul mercato [VIDEO] e sul campo, in vista della prossima stagione che partira' tra circa un mese. L'obiettivo primario dei nerazzurri è quello di migliorare il quarto posto in campionato agguantato nel mese di maggio solo all'ultima partita e, al contempo, di ben figurare in Champions League. Per questi motivi, la dirigenza meneghina è sempre molto attiva sul mercato [VIDEO], e le ultime ...

Inizia era del 5G - bando di gara per Internet del futuro : Inizia l'era della telefonia mobile di quinta generazione. È infatti stato approvato il bando di gara del 5G, con il relativo disciplinare, e i testi saranno disponibili sul sito del Ministero dello sviluppo economico dopo che saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ministro Luigi Di Maio, riconoscendo che la procedura di gara nasce dalle disposizioni della legge di Bilancio 2018, che prevedeva ...

Il boss di Pokémon Go parla del futuro del gioco - di Pokémon Let's Go e di altro ancora - Intervista : Di recente abbiamo partecipato al Dortmund Safari Zone, il primo, grosso evento Live estivo dedicato a Pokémon Go dove non tutto è andato secondo i piani. È stata sicuramente una bella esperienza, tutto sommato, ma ancora una volta non è andato tutto per il verso giusto.Abbiamo avuto modo di parlare con John Hanke, il capo di Niantic, lo sviluppatore di Pokémon Go e di chiedergli cosa sia andato storto e cosa Niantic pensa di fare per migliorare ...

Roma – Tra mercato e futuro - a tutto Monchi : “Mertens non ci Interessa. Florenzi? Problemi sul rinnovo” : Il direttore sportivo della Roma ha presentato oggi Coric e Bianda, rispondendo anche alle domande su altri obiettivi giallorossi “Mertens è un obiettivo della Roma? No“. E’ netta la risposta del ds della Roma, Monchi, sul paventato interesse dei giallorossi per l’attaccante belga del Napoli. “Ziyech interessa? Non posso dire no al 100%, è un giocatore che seguo da tempo, ma nel suo ruolo al momento abbiamo ...

Formula 1 - GP Silverstone. Anche il Circus s'Interroga sul futuro di Cristiano Ronaldo : Andrà alla Juventus? Sono parecchi gli indizi che sembrano portare l'asso portoghese in bianconero, ma Anche il mondo della Formula 1 s'interroga sul suo futuro. "Zac Brown, amministratore delegato ...

L’Inter studia il futuro di San Siro : sondaggio sullo stadio per i tifosi : L'Inter studia il futuro di San Siro insieme ai tifosi: la società nerazzurra ha inviato un questionario ai propri tifosi. L'articolo L’Inter studia il futuro di San Siro: sondaggio sullo stadio per i tifosi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.