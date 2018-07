Inter | è fatta per Vrsaljko | prestito oneroso con diritto di riscatto

Inter : i Red Devils tentano Perisic - la pazza idea adesso è Di Maria (RUMORS) : Ivan Perisic è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti al Mondiale di Russi con la sua Croazia. Il calciatore dell'Inter ha dato il meglio di sé nella fase a gironi, salvo riconfermare le sue doti nel corso della semifinale contro l'Inghilterra. Un gol ed un assist a Mario Mandzukic hanno spinto la sua nazionale in finale contro la Francia dove la sua squadra è stata sconfitta, ma lui ha realizzato una bellissima rete. Ovviamente, le ...

Brozovic - il suo agente avverte l'Inter : 'C'è chi può pagare la clausola rescissoria' : Marcelo Brozovic è sicuramente uno dei punti di ripartenza importanti dell'Inter 2018/2019 [VIDEO]. Saldamente legato da un contratto che scadra' nel 2021, il giocatore dovrebbe essere tra i perni della formazione titolare nerazzurra della prossima stagione. Il suo agente apre alla possibilita' che possa rinnovare ulteriormente il suo legame con il club milanese, ma non esclude nel contempo che ci possa essere qualche altra societa' sulle sue ...

Inter - niente CR7 : l'obiettivo è rinforzare il reparto arretrato - i candidati (Rumours) : L'Inter può considerarsi una delle squadre più attive in questa sessione estiva di Calciomercato. La squadra nerazzurra, ancora quest'anno allenata da Luciano Spalletti, ha all'attivo ben cinque acquisti di tutto rispetto. Una grossa fetta del merito è chiaramente di Piero Ausilio, che però non ha intenzione di fermarsi alle cinque pedine gia' arrivate a Milano. Gli obiettivi da raggiungere sono tre: acquistare un terzino destro, tentare ...

Inter - vicino l'accordo per Malcom : c'è il sì del giocatore - si tratta con il Bordeaux : L'Inter deve solo perfezionare la rosa [VIDEO] a disposizione di Luciano Spalletti con alcuni innesti visto che gran parte del lavoro è stato svolto a giugno. La societa' nerazzurra è stata brava a sistemare il bilancio, chiudendolo in pareggio incassando quasi cinquanta milioni di euro di plusvalenze. Allo stesso tempo, però, sono stati realizzati ben cinque acquisti. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello di Matteo Politano, arrivato dal ...

Inter - Sky Sport ipotizza la formazione nerazzurra per il 2018/19 : c'è anche Malcom : L'Inter si posiziona fra le squadre italiane più attive nell'attuale sessione di Calciomercato. L'attenzione del club di Milano è principalmente rivolta agli acquisti, ma non verranno tralasciate le cessioni, cosi da non avere problemi con il Fair Play Finanziario. La societa' deve 'accontentare' Luciano Spalletti, che per la prossima stagione vuole un team capace di lottare su più fronti, ovviamente su tutte la Champions League. Fino ad oggi, ...

Intervista a Marco Borrelli dei Marcondiro - 'Ammore Vero' è il loro nuovo singolo : Marco Borrelli, classe ’76 e cosentino di nascita, inizia a fare musica da quando era piccolissimo. La sua carriera inizia però nel 2001 coproducendo un disco dei Konsentia. Un anno dopo, va in tour con Radioconcerto in Italia, Canada e Francia e compone colonne sonore per Rai Trade. Dopo ben sette anni, l’artista pubblica l’album SpettAttore, nel quale è racchiuso il singolo Il Salto, definito originale da Vincenzo Mollica nel programma ...

Inter-Nainggolan - fumata bianca : c'è l'accordo con la Roma : Radja Nainggolan può considerarsi virtualmente un giocatore dell'Inter. Secondo quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport, l'accordo con la Roma è stato raggiunto sulla base di 24 milioni più i cartellini di Davide Santon e del promettente centrocampista della Primavera nerazzurra, Nicolò Zaniolo. La vera novita' è però l'inserimento nella trattativa di Santon che ha limato ulteriormente la richiesta della Roma [VIDEO]. Il totale della ...

Migranti - Angela Merkel : 'Collaboreremo con l'Italia - è anche nostro Interesse’ : Una fitta agenda di impegni internazionali per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'incontro con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, era certamente tra i più importanti e tra i temi al centro del confronto è stata data priorita' sulla questione [VIDEO] immigrazione [VIDEO]. Il premier italiano aveva usato toni piuttosto allarmistici. Servono soluzioni europee, il rischio in caso contrario è la fine di Schengen. 'anche la Germania è ...

Trapani Calcio - tornano le ombre : Bonometti non è Interessato : Gli entusiasmi generati tra i tifosi del Trapani, dopo l'indiscrezione relativa ad una cordata [VIDEO] capeggiata dall'imprenditore lombardo Marco Bonometti, si sono raffreddati quasi subito. Le parole di Rinaldo Sagramola, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, lasciano spazio a pochi dubbi: in questo momento nessuno si è fatto avanti per rilevare la societa' granata dalle mani della famiglia Morace. Lo stesso Sagramola sta ...

Politica Interna : chi è Giuseppe Conte - il probabile candidato premier 5S-Lega Video : Il MoVimento 5 Stelle e la Lega, dopo aver trovato un punto d’incontro sul contratto di governo, sembrano aver deciso il nome del nuovo candidato premier che verra' presentato al Quirinale dove, una volta confermato l’incarico da parte del Presidente della Repubblica [Video], prestera' giuramento secondo quanto stabilito dall’art.93 della nostra costituzione. Il candidato porta il nome di Giuseppe Conte, che faceva gia' parte di uno dei ministri ...

La figlia della Hunziker in una Intervista : 'Mia madre è un disastro' : Aurora Ramazzotti debutta in tv a 21 anni: la figlia della showgirl svizzera Huniker e del cantante Ramazzotti alla fine ha deciso di re la carriera artistica della madre. Giovedì 17 maggio ha condotto per la prima volta, in compagnia di Michelle, il programma Mediaset Vuoi Scommettere?, trasmissione che andra' in onda ogni giovedì su Canale 5. La prima puntata ha ricevuto l'apprezzamento del pubblico che le ha promosse entrambe come coppia di ...

Impresa Inter - con la Lazio è 2-3 - le pagelle : bene Brozovic - ecco il peggiore : Il campionato si è concluso con una gara spettacolare e piena di emozioni tra Lazio ed Inter, che valeva come una vera e propria finale per l'accesso in Champions League e che ha visto i nerazzurri sbancare lo stadio Olimpico [VIDEO] per 3-2. Alla squadra di Luciano Spalletti serviva solo la vittoria ma non si era messa bene inizialmente, visto che i biancocelesti hanno chiuso il primo tempo sul 2-1 grazie all'autorete di Perisic e al gol nel ...