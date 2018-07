Inter | adesso Spalletti è più sereno Le cose sono due | o non sapeva o invece

Calciomercato Inter - il doppio colpo è servito : la squadra adesso è completa - Spalletti non può fallire [FOTO e DETTAGLI] : 1/3 Jennifer Lorenzini/LaPresse ...

Kovacic vuole lasciare il Real Madrid : adesso tocca all'Inter (RUMORS) : In casa Inter l'attenzione è rivolta all'inizio ufficiale della prossima stagione. L'obiettivo dei nerazzurri è chiaramente quello di migliorare il posizionamento della passata annata, cercando nello stesso tempo di andare fino in fondo nella Uefa Champions League. Per far ciò è necessario però che i nerazzurri - nonostante i 5 acquisti gia' conclusi - rinforzino la loro rosa con qualche valida pedina a centrocampo ed in attacco. Il nome più ...

Attenta Inter - adesso il Real Madrid fa sul serio per Icardi : I tifosi dell'Inter tornano a tremare. Ancora una volta, è una notizia bomba sganciata dalla stampa spagnola a non lasciarli tranquilli. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, dopo la cessione di Cristiano Ronaldo alla Juventus e il no incassato da Neymar ("Voglio rimanere al Psg"), la società del presidente Florentino Perez avrebbe messo in cima alla lista delle sue preferenze niente meno che Maurito Icardi. L'Interesse delle merengues sarebbe ...

Calciomercato Inter - altri due innesti per Spalletti : adesso la squadra è quasi al completo : 1/11 AFP/LaPresse ...

Inter : i Red Devils tentano Perisic - la pazza idea adesso è Di Maria (RUMORS) : Ivan Perisic è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti al Mondiale di Russi con la sua Croazia. Il calciatore dell'Inter ha dato il meglio di sé nella fase a gironi, salvo riconfermare le sue doti nel corso della semifinale contro l'Inghilterra. Un gol ed un assist a Mario Mandzukic hanno spinto la sua nazionale in finale contro la Francia dove la sua squadra è stata sconfitta, ma lui ha realizzato una bellissima rete. Ovviamente, le ...

Lucio Presta in ospedale/ Intervento chirurgico per il marito di Paola Perego : come sta adesso? : Dalle vacanze all'ospedale il passo è stato breve per Lucio Presta. Il marito di Paola Perego ha subito un piccolo Intervento ma non ci sono dettagli sull'eventuale incidente(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 13:44:00 GMT)

“Adesso aspettiamo gli altri Paesi Ue alla prova dei fatti”. Il ministro dei Trasporti Toninelli - in un’Intervista all’Huffpost - si dice ottimista sull’accordo dei 28 : Nonostante l'accordo tra i Paesi Ue sia durato il tempo di una notte e anche il premier Giuseppe Conte stia avanzando delle riserve, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in un'intervista all'Huffpost si dice soddisfatto perché "l'Italia beneficerà della solidarietà Ue ed è tornata centrale". Anche se non c'è un'intesa tra il nostro Paese e la Germania sui migranti secondari né con gli altri Paesi ...

Inter - terminate le visite mediche di Nainggolan : adesso la firma sul contratto [GALLERY] : Sono terminate le visite mediche di Nainggolan con l’Inter, il centrocampista belga le ha svolte in due parti prima all’Humanitas di Rozzano e poi al CONI Sono terminate le visite mediche di Nainggolan con l’Inter, il centrocampista belga ha svolto una prima parte all’Humanitas di Rozzano per poi spostarsi al centro CONI per la seconda sessione di test. Ultimati con esiti soddisfacenti, l’ex Roma adesso si ...

Calciomercato : l’Inter alza l’offerta per Nainggolan - adesso ci siamo [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato INTER- I nerazzurri hanno alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione alla Zamorano, un 2+2 che “sommato” ...