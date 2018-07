Insultato con frase xenofoba da dipendente Asl qui non c' è il veterinario

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 31 luglio 2018) Teramo - Un 39enne di origine senegalesi, sposato con un'italiana e con un figlio di 16 anni, era andato nell'ufficio della Asl territoriale di Giulianova per rinnovo del libretto quando viene pesantementeda unche gli avrebbe detto la'qua non c'è il', l'uomo ha così deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri. La Asl di Teramo, su disposizione del direttore generale Roberto Fagnano, ha aperto un'inchiesta interna sulla vicenda. "Ho disposto immediatamente un'indagine interna alla Asl di Teramo per l'eventuale assunzione di provvedimenti in un presunto caso di razzismo che, se confermato, sarebbe gravissimo". Lo ha affermato l'assessore alla Sanità abruzzese, Silvio Paolucci, alla notizia del presunto episodio di xenofobia di cui sarebbe stato vittima Ibrahima Diop, 39enne ...