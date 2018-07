Instagram | un post di Cristiano Ronaldo vale fino a 750 000 dollari

Kylie Jenner : 1 milione di dollari per post su Instagram : Kylie Jenner è la persona che più per un singolo aggiornamento su Instagram. È stata infatti pagata un milione di dollar i per un post e si pone così in testa alla classifica dei paperoni social per ...

Chiara Ferragni guadagni - ecco quanto ricava da un singolo post su Instagram : cifre da capogiro : ... anche se per raggiungere i 13.5 milioni della Ferragni dovrà lavorare ancora moltoAl primo posto di questa classifica dei 10 Top Influencer di tutto il mondo, invece, troviamo Huda Kattan che ...

Cecilia Rodriguez incinta? Misterioso post Instagram con Ignazio Moser : «...Tre» : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono pronti a partire per le vacanze e la destinazione è Ibiza. A mostrare un altro scorcio della loro vita di coppia è proprio Cecilia che sembra...

Michelle Hunziker - su Instagram il tenero post per la famiglia : Michelle Hunziker omaggia i suoi genitori con un post dolcissimo su Instagram. La conduttrice condivide con i fan un retroscena riguardante il giorno della sua nascita. Michelle Hunziker ha oggi 41 anni e un’ampia famiglia di cui è molto fiera. È da sempre una sostenitrice delle donne, una femminista convinta, impegnata concretamente per aiutare chi ha bisogno. Come potrebbe essere il contrario del resto, avendo dato alla luce soltanto figlie. ...

Mia Khalifa si dà al tennis : la ex pornostar posta uno scatto sexy su Instagram - i fan impazziscono [GALLERY] : Mia Khalifa si conferma sempre più… sportiva! Dopo il basket la ex pornostar si dedica al tennis postando uno scatto hot che fa impazzire i fan di Instagram Terminata da tempo la carriera da pornostar, Mia Khalifa si sta dedicando al mondo dello sport. Dopo aver presenziato in diverse trasmissioni legate al basket NBA (tifosa dei Washington Wizards), la bella 25enne si è dedicata al mondo del tennis. Nessun ruolo da opinionista ...

Cecilia Rodriguez incinta? Il post su Instagram scatena la rete : Mentre Belen Rodriguez e Andrea Iannone ritrovano la serenità, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono sempre più uniti.E dopo aver espresso il desiderio di mettere su famiglia, i due piccioncini hanno pubblicato una foto sui social che ha infiammatao la rete. Il motivo? Una didascalia un po' particolare. Nella foto condivisa su Instagram, Cecila Rodriguez e Ignazio Moser guardano fissi la telecamera. Nulla di strano verrebbe da commentare, se ...

Ariana Grande - Pete Davidson cancella tutto da Instagram : “Internet è un posto cattivo” : Oh oh The post Ariana Grande, Pete Davidson cancella tutto da Instagram: “Internet è un posto cattivo” appeared first on News Mtv Italia.

Giorgio Manetti ritorna?/ Uomini e donne - il botta e risposta di Gemma Galgani su Instagram (Trono Over) : Uomini e donne, anticipazioni trono over: Giorgio Manetti e Sossio Aruta al passo d'addio? Destino diverso per i due cavalieri in vista della prossima stagione.(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 08:45:00 GMT)

Rihanna - post sexy su Instagram : ecco gli scatti in lingerie che fanno impazzire i fan : lingerie bianca, capelli lunghi e biondi, sguardo malizioso e filtro da “gattina“. Rihanna ha incantato i suoi follower di Instagram con un video super sexy dove mostra il cambio di look e un generoso decolletè. La pop star delle Barbados si diverte ad usare i filtri del social network mentre indossa solo un reggiseno che fa parte della sua linea di lingerie. Rihanna conta solo su Instagram oltre 64 milioni di followers e ultimamente ...

Nadia Toffa - il nuovo post su Instagram : «É piacevole farsi carini per se stessi» : Dopo un lungo periodo di silenzio dai social, che aveva fatto preoccupare i suoi fan, Nadia Toffa continua a salutare i follewer su Instagram mostrandosi sempre più in forma. La 'iena' in una recente ...

Chiara Ferragni - guadagni record su Instagram : ogni post varrebbe 12 mila dollari : Al giorno d'oggi Instagram è diventata una vera e propria fonte di guadagno per molti personaggi pubblici e di questo ne è consapevole anche Chiara Ferragni, che potremmo definire la regina italiana dal punto di vista "social". La futura moglie di Fedez è entrata di diritto all'interno della Top 10 delle Influencer più stimate e al tempo stesso pagate in base al proprio numero di follower. La nostra Chiara si trova al sesto posto secondo la ...

Il padre è appena morto - lei si fa un selfie col cadavere e lo posta su Instagram : Jelica Ljubicic, modella serba, si è truccata e sistemata di tutto punto e poi ha scattato quella foto. Quindi l'ha postata sui suoi profili social. Il web l'ha travolta: "Non sei neanche degna di essere chiamata persona", è uno dei commenti che si legge sotto il post.Continua a leggere

Arturo Vidal 'pronto per il futuro' : il post su Instagram fa sperare l'Inter : In casa Inter si continua a lavorare alacremente sul mercato [VIDEO] e sul campo, in vista della prossima stagione che partira' tra circa un mese. L'obiettivo primario dei nerazzurri è quello di migliorare il quarto posto in campionato agguantato nel mese di maggio solo all'ultima partita e, al contempo, di ben figurare in Champions League. Per questi motivi, la dirigenza meneghina è sempre molto attiva sul mercato [VIDEO], e le ultime ...