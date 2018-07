Incredibile Inter | contatti con gli agenti di Modric ma anche la Juventus tenta il ...

Incredibile Mourinho - attacco all’International Champions Cup : “non pagherei per vederla” : Mourinho come sempre senza peli sulla lingua, il suo attacco all’International Champions Cup non passerà inosservato “L’atmosfera è buona in questo torneo ma se fossi al posto dei tifosi non verrei qui. Non spenderei i miei soldi per vedere squadre così incomplete e con giocatori in ritardo di condizione. Per esempio ho visto in tv Chelsea-Inter, la gente di Nizza ha preferito andare al mare piuttosto di vedere la ...

Mondiali - da Bergomi a Perisic-Brozovic : record Incredibile per l’Inter : I Mondiali in Russia stanno regalando grosse emozioni e colpi di scena, cresce sempre di più l’attesa per l’ultimo atto, di fronte Francia e Croazia, due squadre che possono considerarsi una sorpresa per quanto visto nella competizione. La sfida è pronta a mettere di fronte da una parte Mbappé-Griezmann e Pogba, dall’altra parte Modric-Perisic e Mandzukic. Altro motivo di grande interesse riguarda l’Inter, in ...

Incredibile Cristiano Ronaldo-Juventus - il Codacons chiede l’intervento della magistratura : “situazione vergognosa” : Cristiano Ronaldo fa discutere ed anche il Codacons è intervenuto a gamba tesa dopo lo sciopero in alcuni stabilimenti Fiat “Contratto immorale e vergognoso per un Paese civile. Chiediamo alla magistratura di verificare la correttezza dell’operazione, accertandone la sostenibilità ai fini del bilancio della società bianconera”, sono le parole il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. “Una delle operazioni calcistiche più ...

Incredibile Bayern Monaco : stadio tutto esaurito per l’intera stagione : Al Bayern Monaco il supporto dei propri tifosi non mancherà di certo nella prossima stagione, tutti i biglietti disponibili sono stati venduti Il Bayern Monaco avrà pieno supporto in tutte le sue partite della prossima stagione nella Bundesliga tedesca, come annunciato oggi dalla squadra bavarese. A sette settimane dall’inizio della nuova stagione, i biglietti per le 17 partite casalinghe dei campioni di Germania in carica sono ...

L'Incredibile storia di Winter il delfino 2 - Italia 1/ Cast e trama del film (19 maggio 2018) : L'incredibile storia di Winter il delfino 2, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 19 maggio 2018. Nel Cast: Morgan Freeman, Ashley Judd e Kris Kristofferson. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:43:00 GMT)