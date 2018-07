Incidente stradale su un quad | morti in Grecia due fidanzati veronesi

Torna dall’ospedale dove è nata la primogenita e muore in un tragico Incidente stradale : Un beffardo destino ha voluto che per il neo papà 32enne quell'abbraccio di poche ore prima con la neonata in ospedale fosse anche l'ultimo della sua vita.Continua a leggere

Incidente stradale a Marinella - motociclista trasportato a Pisa in elisoccorso : Marina di Carrara - Un motociclista è ricoverato a Pisa per fratture esposte alle gambe. E' questo il bilancio dell'Incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Marinella di Sarzana. La dinamica è in ...

Marco Paolini parla dopo l’Incidente : “Sono indagato per omicidio stradale. E’ un obbligo tacere e limitarmi a condividere il dolore altrui” : “Adesso non ho qualcosa da offrire, più che il mio silenzio”. Marco Paolini parla per la prima volta dopo l’incidente d’auto accaduto lo scorso 17 luglio sulla A4 vicino Verona. Quando al volante della sua Volvo l’attore ha tamponato una Fiat 500 uccidendo la 53enne Alessandra Lighezzolo, una delle due donne che vi viaggiava sopra. Avvicinato e poi comunque intervistato da Repubblica durante le prove di Senza vincitori né vinti, lo spettacolo ...

Incidente stradale SCOZIA - MORTA DONNA E BIMBO DI 4 ANNI ITALIANI/ Ultime notizie : altri due sono gravi : SCOZIA, morti DONNA e BIMBO ITALIANI in INCIDENTE STRADALE. Scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Scozia - media inglesi : “Un bambino di 4 anni e una donna italiani tra i 5 morti in un Incidente stradale”. Altri cinque feriti : Un bambino di 4 anni e una donna italiani sono tra le cinque vittime di un incidente stradale avvenuto la notte tra giovedì e venerdì sull’A96 tra Huntly e Keith, nel nord-est della Scozia. Lo riferiscono i media inglesi e scozzesi, che parlano anche di un altro bambino italiano di 3 anni rimasto ferito. Lo scontro ha coinvolto infatti un minibus con a bordo turisti italiani e un fuoristrada su cui viaggiavano quattro persone: un uomo di ...

In Breve - Incidente stradale sul raccordo Perugia-Bettolle : due mezzi coinvolti - ci sono feriti : Due feriti in codice giallo portati dal personale medico del 118 all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. E' il bollettino medico dell'ultimo Incidente stradale avvenuto intorno alle 20 lungo il ...

Incidente stradale sulla 554 - coinvolte cinque auto - grave un sedicenne : cinque le auto coinvolte, coinvolte una Panda, i cui occupanti sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, una Peugeot 206, una Lancia Y, un Taxi Mercedes e una Citroen Berlingo. La dinamica è in via di ...