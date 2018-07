Brescia - Incendio in albergo sul Garda : 100 evacuati - nessun ferito : Un piccolo incendio si è sviluppato nella notte in un albergo di Toscolano Maderno, sulla sponda Bresciana del lago di Garda: a causa del fumo è si è proceduto all’evacuazione di circa 100 persone, tra turisti e personale dell’albergo. Non si segnalano feriti o intossicati. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno contenuto le fiamme e hanno avviato le pratiche di bonifica dell’albergo. L'articolo Brescia, incendio in albergo ...