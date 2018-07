Incendio a Civitavecchia | fiamme in autodemolitore | colonna di fumo

meteoweb.eu

: RT @cordella_f: ANCORA INCENDI, CHI TUTELA LA SALUTE DEI CITTADINI E DEI VIGILI DEL FUOCO Rogo a Civitavecchia, in fiamme autodemolitore da… - maraville77 : RT @cordella_f: ANCORA INCENDI, CHI TUTELA LA SALUTE DEI CITTADINI E DEI VIGILI DEL FUOCO Rogo a Civitavecchia, in fiamme autodemolitore da… - RomaPulita : RT @fanpage: Grosso incendio a #Civitavecchia, brucia un autodemolitore: nuvola di fumo nero su tutta la città - anppevvf : RT @cordella_f: ANCORA INCENDI, CHI TUTELA LA SALUTE DEI CITTADINI E DEI VIGILI DEL FUOCO Rogo a Civitavecchia, in fiamme autodemolitore da… -

(Di martedì 31 luglio 2018) Unadinero si è alzata suquesta mattina a seguito di un grossodivampato all’interno di undeposito di container con veicoli demoliti e pronti per essere trasportati via mare: sul posto sono intervenute squadre del comando dei i vigili del fuoco di Roma con 10 autobotti e il personale del Nbcr, per valutare il rischio ambientale. Arpa Lazio rende noto che “il personale dell’Agenzia regionale è stato attivato su richiesta prima di tutto della Regione Lazio e del Comune diintorno alle ore 9 di questa mattina. Immediatamente Arpa Lazio ha allestito una squadra di tecnici che, dotata di strumentazione per campionamenti in campo, si è recata sul sito. Nella mattinata i tecnici di Arpa Lazio hanno completato l’installazione di un campionatore per PM10 nell’area industriale a circa 400 metri di ...