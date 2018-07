Inaugurata la ‘I Promise School’ di LeBron James | ad Akron nasce la scuola per i bambini

sportfair

(Di martedì 31 luglio 2018)adla ‘I, fondata da: unapubblica che accoglierà ragazzi provenienti da famiglie ‘difficili’ Nonostante sia volata a Los Angeles per un altro capitolo della sua carriera,porterà per sempre, la sua cittadina natale, nel cuore. Il ‘Re’ è sempre stato molto attento alle vicende della sua comunità, nonché molto impegnato nel sociale. Nella giornata di ieri, l’ex numero 23 dei Cleveland Cavaliers ha inaugurato la ‘I, unapubblica che si occuperà di accogliere 240 studenti, dagli 8 ai 10 anni (entro il 2022 si allargherà ad altre fasce d’età) provenienti da famiglie difficili. La ‘Ioffre anche corsi per adulti che vogliono ottener eun diploma di scuole superiori. Le classi saranno composte da 20 studenti, sono stati assunti già 12 insegnanti e 43 membri del personale ...